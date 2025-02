In Bahrain proseguono i test pre-stagionali di F1. Team e piloti tornano in pista per la seconda giornata delle tre a disposizione, rimanendo in azione per un totale di otto ore. Il lavoro mattutino è stato rallentato dalla pioggia, che si è abbattuta sul circuito del Sakhir durante le prime ore della giornata. Successivamente, le nuvole si sono diradate, e le squadre sono tornate a seguire i ritmi preventivati. In mattinata, è Lewis Hamilton a spuntarla. L’inglese numero 44, ieri in leggera difficoltà, ha completato una serie di giri veloci nel corso della sessione mattutina, arrivando a toccare l’1’29”379. Il pluricampione del Cavallino ha rifilato quasi quattro decimi a George Russell, che con la sua Mercedes si è fermato in seconda posizione a 0”399. Il talento delle frecce d’argento è stato il pilota che ha completato il maggior numero di giri al mattino, raggiungendo quota 71. Numerose tornate anche per l’altro pilota Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, autore di ben 87 giri.

Il tempo mattutino di Hamilton non rimane in vetta alla classifica nel pomeriggio. Carlos Sainz, terzo al termine delle prime quattro ore, torna in pista anche nel pomeriggio, montando gomme C3. Lo spagnolo – neoacquisto della Williams – ha firmato un crono di 1’29”348, rivelatosi il miglior tempo della giornata. Sainz ha completato le dodici ore in pista previste per ogni pilota e ha dunque terminato la propria esperienza in pista fino al primo Gran Premio della stagione, atteso in Australia tra il 14 e il 16 marzo.

VIA ALLE SIMULAZIONI GARA – MCLAREN ALLA RIBALTA

Nel corso della giornata, alcune squadre si sono dedicate alla prime simulazioni di passo gara. I dati di maggior rilievo sono forniti da McLaren e Ferrari, in pista rispettivamente con Lando Norris e Charles Leclerc nel corso del pomeriggio. La squadra di Woking è stata protagonista, dimostrando un ottimo rapporto tra anteriore e posteriore. I tempi della MCL39 si sono dimostrati solidi e la McLaren appare una delle maggiori forze in pista. La Sf-25 del numero 16 ha invece risentito in fase di uscita, elemento su cui la squadra lavorerà nelle ore ancora a disposizione. Rimane un’incognita la Red Bull, oggi rallentata da problemi tecnici sulla vettura di Liam Lawson nelle prime ore della giornata.

LE PAROLE DI NORRIS E LECLERC

“Sono soddisfatto della giornata di ieri, ma la macchina non è stata semplice da guidare. C’è tanto lavoro da fare. Abbiamo provato molte cose e abbiamo quasi ultimato il programma. Ci saranno altre due mezze giornate per rendere la vettura più veloce”. Queste le parole, ai microfoni di Sky, di Lando Norris nel corso della prima sessione . “Mi piacerebbe aprire la stagione 2025 come abbiamo chiuso la scorsa. Credo che Red Bull, Ferrari e Mercedes saranno competitive. L’obiettivo è vincere sempre, ma quest’anno ci saranno tanti vincitori diversi”, conclude il britannico.

Tono meno entusiasta invece per Charles Leclerc: “Rispetto a ieri abbiamo vissuto una giornata un po’ più complicata. Ci sono state delle condizioni insolite per il Bahrain. Le temperature sono state piuttosto basse ed ha persino piovuto anche un po’”, si legge sul comunicato ufficiale della Ferrari al termine della giornata. “Abbiamo seguito il programma, ma purtroppo, con le condizioni presenti in pista è davvero difficile tirare le conclusioni. Ci concentreremo sull’analisi dei dati raccolti e ci prepareremo al meglio per affrontare la giornata di domani”.

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA GIORNATA