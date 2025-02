Tre italiane staccano il pass per la finale al Cairo, città che ospita la prima tappa della World Cup 2025 di Pentathlon Moderno. Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), e Aurora Tognetti (Carabinieri) hanno superato le semifinali, in scena oggi. Non ha invece superato il taglio Valentina Martinescu (Junior Pentathlon Asti), che ha concluso la semifinale B al decimo posto, a soli 10” dall’accesso all’atto finale della tappa. Per l’atleta astigiana si tratta del miglior risultato in World Cup. Mercuri e Rinaudo hanno finito la semifinale A rispettivamente in sesta e nona posizione, con 1307 e 1271 punti. Il miglior punteggio è stato collezionato dall’eroina di casa Farida Khalil con 1403. Nella semifinale B, Tognetti ha collezionato 1368, piazzandosi quarta. Miglior prestazione della francese Rebecca Castaudi, artefice di un 1378.

La finale della gara femminile è attesa per sabato 1 marzo, mentre domani – venerdì 28 febbraio – è attesa la semifinale maschile. L’Italia schiererà Matteo Cicinelli (Carabinieri), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Daniele Colasanti (Fiamme Oro) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare). I quattro azzurri sono già entrati in azione nella giornata odierna, vedendosi impegnati nel Seeding Round che si è concluso con 18 vittorie per Cicinelli, 17 per Colasanti, 15 per Bovenzi e Micheli.

CLASSIFICA COMPLETA SEMIFINALI

Q Semi-final A KHALIL Farida Q Semi-final A FLAVIN Coline Q Semi-final A GUZI Blanka Q Semi-final A HUREYEVA Viyaleta Q Semi-final A ERDOS Rita Q Semi-final A MERCURI Beatrice Q Semi-final A MOHAMED Sarah Q Semi-final A SUZUKI Yuri Q Semi-final A RINAUDO Alice Q Semi-final B CASTAUDI Rebecca Q Semi-final B GNEDTCHIK Mariya Q Semi-final B MALASHENOKA Anastasiya Q Semi-final B TOGNETTI Aurora Q Semi-final B GULYAS Michelle Q Semi-final B ATTIA Jana Q Semi-final B ADOMAITYTE Elzbieta Q Semi-final B AMER Zeina Q Semi-final B BAUER Blanka r Semi-final B MARTINESCU Valentina r Semi-final B DERVAL Mathilde r Semi-final B ELGINDY Ganah r Semi-final B AXMANN Lisa Sophie r Semi-final A UCHIYAMA Wakana r Semi-final A ISMAIL Malak r Semi-final A ARIAS Osmaidy r Semi-final B YANO Yuho r Semi-final A BURAYA Mira r Semi-final B SHIGEHARA Hinano r Semi-final A KOCHETKOVA Anastasiya r Semi-final A ABZALOVA Samira r Semi-final B ARIAS Ana Leidys r Semi-final B GULYAYEVA Alessya Semi-final A ABDO Lara

IL PROGRAMMA DELLE GARE