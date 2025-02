Gianluigi Donnarumma potrebbe essere, anche un po’ a sorpresa, uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di mercato.

Non è affatto un segreto che il portiere della Nazionale italiana non stia vivendo il suo miglior momento con la maglia del Paris Saint-Germain. Allo stesso modo, inoltre, non è affatto un segreto che tra l’ex Milan e Luis Enrique non sia mai sbocciato realmente l’amore. Soprattutto ad inizio stagione, infatti, il tecnico spagnolo ha più volte preferito Safonov a Gigio Donnarumma, salvo poi consegnare definitivamente le chiavi della porta all’italiano anche a causa di svariati errori dell’estremo difensore russo. Il capitano dell’Italia ha sicuramente commesso qualche disattenzione di troppo in questi anni, ma il suo modo di giocare con i piedi non piace a Luis Enrique, che sicuramente non si farebbe grossi problemi a salutarlo qualora la dirigenza parigina gli regalasse un nuovo numero uno.

Anche e soprattutto per questo motivo Donnarumma si sta guardando intorno, e le trattative per rinnovare il suo contratto sono attualmente ferme. Non ci sono stati infatti nuovi discorsi ufficiali per prolungare il contratto, ma solo semplici contatti tra le parti per sondare le eventuali disponibilità di proseguire insieme. Sulla situazione di Donnarumma è molto attenta l’Inter, con il presidente nerazzurro Beppe Marotta che starebbe fiutando l’ennesimo colpo a condizioni vantaggiose.

Enzo Raiola molto chiaro: nessun contatto con l’Inter

Della situazione contrattuale di Gigio Donnarumma e del suo futuro ha parlato il suo agente Enzo Raiola, che ha chiarito quella che è la situazione dell’estremo difensore del PSG.

“Non ci sono stati contatti né con l’Inter né con altre società. Il club ha espresso più di una volta la volontà di proseguire con Donnarumma e per lui vale lo stesso. Credo che qualora il giocatore venga messo sul mercato non avrà problemi a trovare squadre interessate a lui, ma allo stato attuale non c’è nessuna porta aperta in questa direzione. Se nei prossimi mesi dovesse cambiare qualcosa, allora faremo le nostre valutazioni.

È il portiere del PSG e della Nazionale ed è molto apprezzato da diversi club, come è normale che sia. I contatti per il rinnovo sono stati avviati già la scorsa estate e in questa direzione stiamo lavorando con molta serenità. Alla luce delle norme imposte dalla UEFA, il club sta facendo dietrofront dal punto di vista finanziario, passando da un monte ingaggi di oltre 500 milioni di euro a meno della metà. Abbiamo accettato la nuova policy del PSG in termine di gestione dei contratti e stiamo lavorando in merito all’ipotesi rinnovo, cercando di trovare la soluzione migliore, ma al momento non c’è fretta“.

Dichiarazioni nette dunque, con la possibilità di salutare Parigi che al momento sembrano davvero poche. Ma con il calciomercato non è mai detta l’ultima parola.