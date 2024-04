F1, Sainz: “Sto parlando con diversi team, non so dove sarò la prossima stagione”

“Non ho idea di dove sarò nel 2025. Sto parlando con diversi team perché è quello che si fa quando sai che il prossimo anno sarai disoccupato“. Così a Skysport24 il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, in vista della prossima stagione, quando non farà più parte del team del Cavallino. “Devo capire quale squadra realisticamente può essere la migliore opzione per me e per il mio futuro – ha sottolineato lo spagnolo – Al momento non ho ancora niente da dire. Ovviamente non dipende solo da me, ma anche dai team. Loro sanno che sono disponibile: vediamo che cosa succederà“. In questo avvio di Mondiale Sainz in tre Gp disputati ha vinto in Australia e conquistato due podi, saltando per appendicite l’appuntamento in Arabia Saudita. “L’unica cosa che posso dire è che è arrivato il tempo di spingere su tutto – ha concluso l’iberico – Spero di poter risolvere e sbrigare la questione il prima possibile. Devo solo essere concentrato su quello che sto facendo, dimostrare a me stesso che quando ho una macchina veloce devo massimizzare ciò che mi viene dato“.