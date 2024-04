Abodi: “Attraverso la Serie A portiamo reputazione Italia all’estero”

“L’obiettivo di questa iniziativa è quello di esprimere tramite il calcio e la Serie A tutte le possibilità che il nostro Paese mette a disposizione”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa dedicata alla promozione del Made in Italy nella trentaduesima giornata della Serie A: “Questa giornata consentirà di testimoniare le tante eccellenze che questo Paese esprime. Un significato che vogliamo trasferire in un’ottica quotidiana, esprimendo tutte le possibilità che la Serie A e il calcio mettono a disposizione, facendo in modo che lo sport, oltre a far bene al Paese, possa produrre degli interessi all’estero. C’è ancora un potenziale di crescita da ottimizzare, con un’iniziativa come questa che offre spunti per una sistematicità di pensiero. Mi preme sottolineare anche l’importanza del virtual advertising, strumento avanzato che consente di regionalizzare la pubblicità del marchio televisivo, consentendo alle imprese televisive di modulare il messaggio. Mi auguro infatti che le imprese italiane utilizzino il nostro prodotto per promuovere ciò che di prezioso possediamo, anche a livello regionale. Il calcio italiano e la Serie A – prosegue – vanno focalizzati nell’ottica della promozione del sistema nazionale. Margini di miglioramento? Ce ne sono diversi, ed è anche il significato di questa giornata, non solo volta a celebrare il made in Italy, ma a dare peso a credibilità, reputazione e dignità ad un contesto che, rappresentando l’Italia, si deve dare l’obbligo di affrontare i fattori critici che ancora ci sono”.