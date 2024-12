Carlos Sainz è già salito a bordo della Williams FW46, completando i primi 100 chilometri insieme al suo nuovo team. Lo spagnolo ha concluso ieri l’avventura con Ferrari e si è trattenuto a Yas Marina per macinare i primi giri con la vettura inglese in occasione del filming day. Sainz è stato impegnato in pista per circa venti giri, guidando la monoposto utilizzata da Albon e Colapinto nel corso della stagione 2024. La livrea della macchina vanta un nuovo logo, quello del Banco Santander, che ha seguito Sainz dalla Ferrari alla Williams.