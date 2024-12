E’ iniziata la WTA Awards Week, in programma tra il 9 e il 13 dicembre. Nel corso della cinque giorni, verranno premiate le giocatrici più meritevoli dell’anno 2024. Il titolo di miglior giocatrice è andato ad Aryna Sabalenka. La 26enne ha collezionato quattro titoli, raggiungendo la finale sette volte e concludendo la stagione da numero uno al mondo. Il duo composto da Sara Errani e Jasmine Paolini festeggia il premio di ‘squadra di doppio dell’anno‘. Vincitrici del WTA 1000 di Roma, del China Open e del WTA 500 di Linz, hanno conquistato la loro prima finale Grande Slam al Rolland Garros. Nel corso dell’estate, le azzurre hanno ottenuto l’oro ai Giochi di Parigi 2024. Emma Navarro è stata selezionata come la giocatrice con il più grande miglioramento dell’anno. L’americana ha ottenuto il suo primo titolo in carriera, il WTA 250 Hobart International, e ha poi raggiunto sei finali tra WTA 250, 500, 1000 e Grand Slam. Lulu Sun ottiene il premio di ‘Nuovo arrivo dell’anno’. La tennista si è dimostrata la stella nascente del 2024, iniziando la stagione fuori dalla Top 200 e concludenola al 40esimo posto. La rimonta dell’anno va poi a Paula Badosa, rientrata dal pesante infortunio alla schiena. La 26enne ha ottenuto il quarto titolo in carriera al Mubadala Citi DC Open.