Il match tra Union Clodiense e Padova, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2024/2025 al momento non può iniziare. Spira forte il vento nella zona questo pomeriggio e il direttore di gara Giorgio Vergaro non ha fischiato il calcio d’inizio previsto originariamente per le ore 17:30. Al momento la sfida non inizia a causa delle condizioni metereologich avverse ed è quindi a rischio rinvio. Decisioni definitive, però, ancora non sono state prese. Vi terremo aggiornati.

AGGIORNAMENTO: Il match verrà recuperato mercoledì 18 dicembre alle ore 20.30. Lo ha disposto la Lega Pro.

AGGIORNAMENTO 18:20 – MATCH UFFICIALMENTE RINVIATO A DATA DESTINARSI

AGGIORNAMENTO 18:15 – In corso il sopralluogo da parte dell’arbitro con i due capitani.