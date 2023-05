Calcio: due delegati Fifa in Italia per proseguire la sperimentazione sui parametri del fuorigioco

In occasione dello scorso weekend, due delegati Fifa si sono recati in Italia per assistere a due match del campionato Under 18 Professionisti organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc al fine di proseguire la sperimentazione riguardante cambiamenti nei parametri di valutazione del fuorigioco. Sugli spalti di Milan-Monza e Parma-Inter c’erano dunque Christos Kanellas, Fifa Project Manager-Offside Law, e Sunday Oliseh, Fifa Technical Expert and member of the Fifa Technical Study Group.

La novità proposta dalla Fifa, e sviluppata da Arsene Wenger, prevede l’intervento solamente qualora ci sia “luce” tra l’attaccante e il penultimo difendente, ergo una separazione visiva. Per questo progetto, la Fifa ha scelto come nazioni pilota l’Italia e l’Olanda. I due delegati, perciò, al termine degli incontri hanno fatto il punto della situazione con la terna arbitrale, i due allenatori e un giocatore per squadre al fine di valutare gli effetti di questa novità sullo sviluppo del gioco.