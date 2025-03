Ecco i risultati delle qualifiche Sprint del GP della Cina, con la griglia di partenza della Sprint del secondo appuntamento del mondiale F1. A Shanghai arriva il primo ruggito in Ferrari di Lewis Hamilton, che si prende di forza una splendida pole position con il tempo di 1:30.849. Nonostante si tratti solo della Sprint, questo risultato non può far ben sperare per il resto del weekend per il Cavallino, che piazza Charles Leclerc in quarta posizione a 208 millesimi. Tra i due, un altrettanto magistrale Max Verstappen (+0.018) e Oscar Piastri (+0.080).

I primi quattro piloti sono andati tutti sotto il precedente record della pista. Delude un po’ Lando Norris, sesto a oltre mezzo secondo, ma è chiaro che la McLaren sarà ampiamente la macchina da battere nel resto del weekend. Da sottolineare la settima posizione di Andrea Kimi Antonelli, così come Alexander Albon che porta di nuovo la sua Williams in Q3.

La cronaca del Q1 e del Q2

Q2 – Rimane escluso dai migliori dieci, invece, Carlos Sainz, che partirà tredicesimo. Il Q2 vede il duo britannico composto da Norris e George Russell, con Piastri davanti a Hamilton. La grande sorpresa è l’esclusione di Fernando Alonso, out dai migliori dieci così come Oliver Bearman con la Haas.

Q1 – La giornata si era aperta con la migliore prestazione di Hamilton nel Q1 in 1:32.212, seguito da Norris, Leclerc e Piastri. Ottima prestazione di Gabriel Bortoleto, ancora in Q2 al contrario del compagno di squadra Nico Hulkenberg, così come Bearman, che passa al turno successivo con il decimo tempo. Passando alle note negative, Liam Lawson non si schioda dall’ultima posizione, ed escono di scena anche le due Alpine.

Qualifiche Sprint GP Cina, la griglia di partenza

PRIMA FILA

1. Lewis Hamilton (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5. George Russell (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

QUARTA FILA

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

8. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

QUINTA FILA

9. Alexander Albon (Williams)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

SESTA FILA

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Oliver Bearman (Haas)

SETTIMA FILA

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

OTTAVA FILA

15. Isack Hadjar (Racing Bulls)

16. Jack Doohan (Alpine)

NONA FILA

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Esteban Ocon (Haas)

DECIMA FILA

19. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

20. Liam Lawson (Red Bull)

Le pagelle delle qualifiche Sprint

LEWIS HAMILTON, 10: l’obiettivo era cancellare il weekend nerissimo della Ferrari a Melbourne, e Sir Lewis ci riesce alla grande inaugurando il fine settimana cinese con la pole nella Sprint. Ovviamente c’è tanto lavoro da fare, ma è un buon inizio.

MAX VERSTAPPEN, 10: sembrava tagliato fuori dai giochi, ma il campione del mondo piazza il colpaccio all’ultimo passaggio utile, sfiorando la pole.

OSCAR PIASTRI, 8.5: ormai dalla McLaren ci si aspetta sempre il top. Lui lo sfiora solo di otto centesimi, ma soprattutto batte ampiamente il compagno di squadra.

CHARLES LECLERC, 8: buona prestazione anche per il monegasco, anche lui sotto il precedente record della pista e di oltre un decimo più veloce di George Russell (7: è sempre l’uomo delle sufficienze piene, ma ci si aspetta anche da parte sua un exploit, prima o poi).

LANDO NORRIS, 6: gli manca un po’ l’abbrivio proprio nel momento decisivo. Oltre mezzo secondo di ritardo non è certo un distacco reale, perché sarà ancora lui l’uomo da battere su una McLaren che pare inarrestabile, ma il voto della sessione non può essere super positivo.

ANDREA KIMI ANTONELLI, 7.5: dopo essere rimasto fuori dal Q2 per questione di millesimi a Melbourne, riparte a Shanghai dalla settima posizione. Altra prestazione di alto livello per il giovanissimo pilota italiano, nonostante il distacco sia un po’ ampio per qualche problema di grip.