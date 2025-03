Il Napoli non ha intenzione di mollare Conte ed anzi vuole accontentarlo: pronto il primo colpo, è uno scippo alla Juventus

Lo scudetto più lontano, il futuro un po’ più vicino. La pausa del campionato potrebbe giocare a favore del Napoli che alla ripresa potrà decretare chiusa l’emergenza infortuni, sempre che in queste due settimane non si abbatta sugli azzurri la maledizione delle nazionali.

Contro il Milan Neres sarà nuovamente abile e arruolabile e si metterà a disposizione Conte per il rush finale del campionato: nove partite da giocare, tre punti da recuperare all’Inter e poi sarà futuro. Un futuro sul quale aleggia lo spettro dell’addio del tecnico salentino. Da più parti si fa riferimento alla voglia dell’allenatore di andare via, non certo soddisfatto per il mercato di gennaio e le mosse della società.

Su di lui ci sarebbe il Milan, alla ricerca di un uomo forte su cui basare la ricostruzione, ma anche la Juventus che avrebbe deciso di mettere fine all’esperienza Thiago Motta. Voci, indiscrezioni, supposizioni, quando a Napoli sono ancora concentrati sulla lotta scudetto. De Laurentiis non ha intenzione di perdere Conte e vorrebbe accontentarlo in tutto. Dal centro sportivo, per il quale pare essere arrivata finalmente la svolta, al mercato. Ci sono da investire gli 80 milioni di euro di Kvaratskhelia, i 75 della cessione di Osimhen, più i ricavi ottenuti con la qualificazione Champions. Il budget, dunque, sarà all’altezza e i partenopei potrebbero convincere Conte a restare con una importante campagna acquisti.

Napoli, Conte vuole Gatti: scippo alla Juventus

Una campagna acquisti che potrebbe partire proprio bussando alla porta della Juventus. Lì dove Federico Gatti vorrebbe restare, se non fosse che il rinnovo tarda ad arrivare. Da mesi si parla di una trattativa tra le parti che non si riesce però a sbloccare e il difensore potrebbe essere uno dei sacrificati, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions.

Il Napoli starebbe osservando da vicino la situazione, pronto ad approfittare di un’eventuale rottura tra Gatti e la società. Il profilo del difensore piace al ds Giovanni Manna, ma non dispiace anche a Conte che, dopo Mariannucci, vorrebbe un centrale di maggior esperienza per arricchire la propria difesa. Trattativa possibile dunque con il Napoli che è pronto a vivere un’estate da protagonista per far capire a Conte che restare è la scelta giusta. Ora però testa al campo e alle nove partite che potrebbe anche regalare un sogno inatteso.