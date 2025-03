Prosegue il momento positivo per i Golden State Warriors, che nella notte NBA 2024/2025 hanno battuto di un soffio i Toronto Raptors. E per la squadra di San Francisco Jimmy Butler continua a essere un fattore: infatti, sono sedici le vittorie nelle ultime diciannove partite, ovvero da quando è arrivato il numero 10. L’ex Miami Heat è stato decisivo anche nella notte, sfornando la seconda tripla doppia da quando veste la maglia Warriors (16-11-12) con tanto di stoppata finale su Jamal Shead per proteggere il 117-114 finale.

La partita, infatti, è stata molto equilibrata, con Golden State che ha beneficiato dei 21 punti di Draymond Green e dei 18 dalla panchina di Quinten Post. Annullato, quindi, l’effetto della doppia doppia di Scottie Barnes, che chiude con 29 punti e 10 rimbalzi con il 69% dal campo. I Warriors perdono nel terzo quarto Stephen Curry, rimasto a terra dopo uno scontro in area e ricaduto male sulla schiena. Apparso subito molto dolorante, Curry, che fino a quel momento aveva realizzato 17 punti, ha lasciato il campo per quella che la squadra ha definito contusione pelvica.

CALENDARIO COMPLETO E CLASSIFICHE

NBA: Giannis trascina i Bucks nella vittoria contro le riserve dei Lakers

Vittoria larga dei Milwaukee Bucks in casa dei Los Angeles Lakers, che lasciano tutti i big a riposo dopo essere giunti alla sesta partita in otto giorni. Si aprono, quindi, le praterie per Giannis Antetokounmpo, con in meno di mezz’ora realizza 28 punti con 7 rimbalzi, a cui si aggiungono i 23 punti di Gray Trent Jr. dalla panchina. Per i Lakers arrivano i 17 punti di Dalton Knecht ma soprattutto i 17 di Bronny James, che dalla panchina centra la prima doppia cifra in NBA tirando con il 70% (7/10) dal campo.

Sconfitta pesante anche per i New York Knicks, che senza Jalen Brunson non riescono a evitare la sesta sconfitta nelle ultime nove partite cedendo contro gli Charlotte Hornets. OG Anunoby ne mette 25, a cui si aggiunge la doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, ma poi c’è poco altro. Gli Hornets volano con i 25 punti di LaMelo Ball mandando in totale cinque giocatori in doppia cifra, tra cui le doppie doppie di Mark Williams (19 punti e 14 rimbalzi) e Miles Bridges (15 punti e 10 assist).

A completare il quadro è la vittoria all’overtime degli Indiana Pacers contro i Brooklyn Nets, mentre i Chicago Bulls ottengono una bella vittoria in casa dei Sacramento Kings. Strepitoso il testa a testa tra Coby White (34 punti con il 10/18 dal campo) e Malik Monk (34 punti, 12/19 da campo), con Kevin Huerter e Nikola Vucevic, da una parte e DeMar DeRozan e Trey Lyles, dall’altra, sopra i 20 punti.

Tutti i risultati della notte NBA

Charlotte Hornets – New York Knicks 115-98

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 105-99 OT

Golden State Warriors – Toronto Raptors 117-114

Sacramento Kings – Chicago Bulls 116-128

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 89-118

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 56-13 Boston Celtics 50-19 New York Knicks 43-26 Indiana Pacers 40-29 Milwaukee Bucks 39-30 Detroit Pistons 39-31 Atlanta Hawks 33-36 Orlando Magic 32-38 Chicago Bulls 30-40 Miami Heat 29-40 Toronto Raptors 24-46 Philadelphia 76ers 23-46 Brooklyn Nets 23-47 Charlotte Hornets 18-51 Washington Wizards 15-53

-WESTERN CONFERENCE