E’ tutto pronto per la stagione 2025 di F1. La classe regina del motorsport a ruote scoperte compirà 75 anni, con la prima stagione che ha avuto luogo nel 1950. L’anniversario verrà celebrato con un inedito show di apertura, nel quale i dieci team presenteranno le livree per la stagione 2025. L’appuntamento è per le 21:00 del 18 febbraio 2025, presso l’Arena 02 di Londra. L’evento, accessibile sul posto ai pochi fortunati che sono riusciti ad acquistare il biglietto, verrà trasmesso in diretta anche da remoto. Le squadre non sono tenute a svelare la propria monoposto, né le proprie tute. E’ possibile, dunque, che nel corso dell‘F1 75 Show – così è chiamato lo spettacolo – vengano mostrati dei semplici rendering.

La Ferrari non vuole però rinunciare al tradizionale shakedown, che ogni anno ha luogo sulla pista di Fiorano. Il Cavallino presenterà dunque la livrea il 18 febbraio, mettendo la monoposto 677 in pista il giorno successivo. Gli appassionati potranno dunque raggiungere il complesso nei pressi di Maranello per assistere ad alcuni giri compiuti da Charles Leclerc e da Lewis Hamilton.

F1 2025, cosa cambia sulla griglia: tutti gli spostamenti di mercato

Il 2025 sarà una stagione di rivoluzione, con diversi team che hanno modificato le proprie lineup. Ferrari ha ingaggiato Lewis Hamilton, con l’inglese che ha salutato Mercedes dopo undici anni insieme. L’arrivo del sette volte campione del mondo ha messo Carlos Sainz alla porta. Il numero 55 ha firmato un contratto con Williams, affiancando Alex Albon nel 2025. Le frecce d’argento hanno invece selezionato un giovane talento, il primo dei quattro rookie in pista nella prossima stagione: Andrea Kimi Antonelli. Cambio di lineup anche in casa Red Bull, con il team di Milton Keynes che ha rescisso il contratto di Sergio Perez. A correre al fianco di Max Verstappen sarà Liam Lawson.

Il neozelandese, alla sua prima stagione completa in F1, ha lasciato un sedile vuoto in Racing Bulls. La squadra sorella della Red Bull ha selezionato Isack Hadjar come nuovo pilota: il francese debutterà nel 2025 in F1. Anche Alpine punta su un rookie come compagno di squadra di Pierre Gasly. La scelta è ricaduta su Jack Doohan, terzo pilota del team transalpino. Esteban Ocon saluta dunque la casa francese, per unirsi alle fila della Haas. Il team statunitense opta per un cambio radicale, ingaggiando Oliver Bearman. L’inglese ha già completato tre Gran Premi di F1 e non è dunque più reputabile un rookie, ma si tratta della sua prima stagione da pilota ufficiale. Lineup inedita anche in Stake, con la squadra che ha selezionato il campione di F2 2024 Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg.

Le nuove regole 2025

La FIA ha stabilito una serie di nuove regole per la stagione 2025, in vista dell’atteso cambiamento tecnico del 2026. I vertici della Federazione si sono riuniti in Ruanda e hanno stilato una serie di nuove linee guida. Nel corso della prossima stagione debutterà l’Heat Hazard Kit, un kit che verrà messo a disposizione dei piloti in caso di temperature sopra i 30.5°C. Gli atleti potranno usufruire di una tuta refrigerante, con la FIA che aumenterà la quota massima di peso (solitamente fissata a 800 kg) di cinque chili. Dal punto di vista tecnico, è prevista invece una riduzione dell’ampiezza dell’ala posteriore. La FIA rende così impossibile riprodurre il ‘mini DRS’, che nel Gran Premio di Baku aveva portato McLaren sotto i riflettori. Nel 2025 verrà poi testata l‘aerodinamica attiva, con i team che verranno coinvolti nella fase di sperimentazione. Le modifiche saranno poi inserite nel nuovo regolamento del 2026.

F1 2025 – Il calendario

La stagione 2025 di F1 partirà dall’Australia, con il primo Gran Premio previsto nel weekend tra il 14 e il 16 marzo. Melbourne torna ad ospitare il weekend di apertura per la prima volta dalla pandemia da Covid-19. Il paddock si sposterà poi in Cina, per raggiungere il Giappone due settimane dopo. La quarta gara dell’anno si terrà in Bahrain, con il weekend di Jeddah che completerà la prima triple header annuale. Il mese di maggio si aprirà con la prima tappa negli Stati Uniti, ospitata da Miami.

La F1 raggiungerà l’Italia nel round successivo, con il Gran Premio dell’Emilia Romagna previsto tra il 16 e il 18 maggio. Il fine settimana di Imola aprirà una nuova triple header, completata dalla gara a Monaco e dal Gran Premio di Spagna. Il Circus volerà poi oltreoceano, in Canada, e tornerà due settimane dopo in Europa, correndo in Austria. Il Gran Premio del Regno Unito verrà seguito da quello del Belgio e dalla gara in Ungheria. Il weekend di Budapest, atteso tra l’1 e il 3 agosto, chiuderà la prima metà di stagione.

Si tornerà in pista il 29 agosto, in Olanda. Il Gran Premio di Zandvoort lascerà spazio alla seconda tappa italiana. Il weekend di Monza è in programma tra il 5 e il 7 settembre. Successivamente, il Circus si muoverà a Baku e raggiungerà poi Singapore. Seguirà la tappa ad Austin, che aprirà la tournée americana. La F1 si sposterà in Messico, poi in Brasile e farà infine ritorno negli States, correndo a Las Vegas. Il paddock si sposterà poi in Qatar, per finire la stagione ad Abu Dhabi il 7 dicembre.

Il riepilogo del calendario