Il 2024, oltre a portare via un altro anno, spalanca le porte alla prossima sessione invernale di calciomercato che permetterà a tutte le venti squadre del campionato di Serie A di apportare le opportune modifiche alle rispettive rose. Nel corso degli anni molto giocatori arrivati nella finestra di mercato invernale sono stati in grado di cambiare le sorti dei club, sia in ottica Scudetto, sia in ottica lotta per la salvezza: due esempi sono il Milan di Pioli, che nel 2021 trovò grande solidità difensiva grazie all’arrivo di Fikayo Tomori, che l’anno successivo sarebbe diventato decisivo per il tricolore, e la campagna acquisti del Sassuolo nel 2014, fondamentale per la rimonta salvezza dei neroverdi.

Nonostante la scarsa disponibilità economica dimostrata dai club italiani nel mese di gennaio, a farla da padrone potrebbero essere le idee e, dunque, alcuni dirigenti potrebbero decidere di affidarsi a delle formule particolari pur di rinforzare le loro squadre. La situazione attuale di classifica sicuramente premia formazioni come Atalanta, Inter e Fiorentina, che sono tra le più complete di tutto il campionato, merito di una campagna acquisti estiva caratterizzata da grande oculatezza. Il Napoli è rimasto solo con una competizione e per questo motivo potrà gestire al meglio le forze che ha a disposizione, limitandosi a fare il minimo indispensabile a gennaio, a meno di cessioni eccellenti.

Le squadre che hanno maggior bisogno di intervenire sul mercato sono senza ombra di dubbio Milan, Roma e Juventus, almeno per quanto riguarda le big. Anche in ottica lotta per la salvezza ci sono tante compagini che dovrebbero puntellare le rispettive rose, in modo tale da restare in corsa per la permanenza in Serie A fino alla fine. Tra quelle più bisognose troviamo sicuramente Monza, Venezia e Hellas Verona. Ecco, di seguito, il punto su quali rinforzi potrebbero servire a tutte le venti squadre del campionato di Serie A.

Serie A, cosa serve sul mercato ai 20 club

ATALANTA

Considerando il rendimento e la posizione di classifica verrebbe da dire che la squadra allenata da Gian Piero Gasperini sia praticamente perfetta. Qualche intervento sul mercato, però, sicuramente verrà fatto e in quest’ottica bisognerà tener conto anche delle condizioni di Gianluca Scamacca: qualora il suo rientro slittasse, si potrebbe puntare a rinforzare l’attacco con un vice di Mateo Retegui. Cuadrado è stato poco utilizzato e potrebbe essere sostituito con un altro esterno, mentre in mezzo al campo ci sarebbe bisogno di un’altra alternative visto l’eleveto numero di impegni. La difesa, con il rientro di Giorgio Scalvini, dovrebbe essere al completo.

BOLOGNA

La squadra rossoblù potrebbe cercare dei rinforzi in mezzo al campo, dove non ci sono molte alternative per mister Vincenzo Italiano; sulla trequarti, invece, c’è l’abbondanza delle scelte per il tecnico dei felsinei che ha dimostrato di contare su tutti i giocatori attraverso un’oculata rotazione. In difesa potrebbe esserci spazio di manovra per inserire un volto nuovo. Per quanto riguarda l’attacco Santiago Castro è diventato una garanzia, ma Thijs Dallinga ha deluso le aspettative: l’olandese resterà o verrà sacrificato per un nuovo investimento?

CAGLIARI

Sotto il punto di vista numerico la squadra rossoblù sembra completa, anche perché fortunatamente non si trova a gestire gravi infortuni. Sul mercato invernale, però, ci potrebbero essere dei movimenti in caso di uscite. In attacco Lapadula, vicino all’addio già la scorsa estate, potrebbe cambiare aria e lasciare uno slot vacante. Discorso simile per quel che concerne il reparto di centrocampo.

COMO

Le prime mosse sul mercato di gennaio della dirigenza lariana sono tutte rivolte verso la ricerca di un nuovo difensore, dato che Alberto Dossena ha un po’ deluso le aspettative ed è stato scalzato da Edoardo Goldaniga: tra gli obiettivi Rafa Marin del Napoli. A centrocampo, nonostante diversi infortuni, non mancano le alternative a livello numerico ma da punto di vista qualitativo potrebbero essere apportati dei miglioramenti per affiancare Sergi Roberto. In attacco ci sono Patrick Cutrone, Andrea Belotti ed Alessandro Gabrielloni, mentre Alberto Cerri potrebbe salutare.

EMPOLI

Per la squadra azzurra c’è una sola grande priorità, l’attaccante. Pietro Pellegri stava facendo molto bene, ma un brutto infortunio lo ha fermato sul più bello, quindi la società toscana dovrà andare alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito. Anche a centrocampo c’è un problema simile visto il ko di Nicolas Haas e per questo ci sarà bisogno di intervenire per colmare il vuoto lasciato dallo svizzero. In difesa Mattia De Sciglio potrebbe essere già ai saluti dopo soli sei mesi (è seguito dal Palermo), al suo posto potrebbe arrivare un altro giocatore.

FIORENTINA

La compagine viola è stata una delle squadre che ha fatto il miglior mercato nella sessione estiva e per questo motivo a gennaio non dovrebbe compiere grandi interventi. La dirigenza è già al lavoro per acquistare un centrocampista per completare la rosa degli uomini a disposizione di Raffaele Palladino. In attacco potrebbe arrivare un vice di Moise Kean, dato che Beltran ultimamente sta giocando in una posizione più arretrata. Capitan Biraghi sembra destinato a partire e, qualora lasciasse la Toscana, ci sarebbe bisogno di tornare sul mercato per prendere un terzino.

GENOA

In questa fase di campionato Patrick Vieira sta utilizzando Fabio Miretti ed Alessandro Zanoli come esterni d’attacco, complici anche gli infortuni di Malinovskyi e Messias. Per questo il tecnico francese avrebbe bisogno di un giocatore che sia specializzato nel ricoprire il ruolo di esterno offensivo. In difesa, invece, spesso Vogliacco si è ritrovato a fare il terzino, quindi anche un esterno di difesa potrebbe far comodo alla squadra rossoblù. A centrocampo giocano praticamente sempre gli stessi con Thorsby, Frendrup e Badelj: qualcuna delle riserve potrebbe uscire per lasciare spazio ad un nuovo giocatore.

INTER

I nerazzurri sono senza ombra di dubbio la squadra più forte del campionato e anche la più completa, ma l’età avanzata di alcuni uomini in difesa ha spesso lasciato in difficoltà Simone Inzaghi in questa prima parte di stazione. Se Palacios continuasse a non essere utilizzato, si potrebbe tornare sul mercato per inserire un nuovo centrale. In attacco, invece, è da monitorare la situazione di Marko Arnautovic e Joaquin Correa: in caso di addio di uno dei due, la società meneghina potrebbe lanciare l’assalto ad un nuovo centravanti, magari da prelevare in prestito.

JUVENTUS

La compagine allenata da Thiago Motta ha diversi problemi da risolvere in questa finestra invernale di calciomercato, tra cui il bisogno di inserire almeno un difensore centrale. In questo reparto la coperta era già corta in estate, ma con gli infortuni a lungo termine di Bremer e Cabal la situazione è diventata davvero complicata. Anche in attacco il solo Dusan Vlahovic non può bastare: a breve rientrerà Arkadiusz Milik, ma bisognerà valutare quanto tempo impiegherà per tornare al top della forma. Anche in questo reparto, dunque, bisognerebbe intervenire per portare dei rinforzi.

LAZIO

La squadra biancoceleste ha un ottimo parterre di attaccanti che, contro ogni pronostico dopo l’addio di Ciro Immobile, ha resto più del previsto. Nella zona offensiva, dunque, Marco Baroni sembra essere abbastanza coperto. A centrocampo, invece, il nuovo acquisto Gaetano Castrovilli ha visto pochissimo il campo a causa di reiterati problemi fisici, motivo per il quale ci sarà bisogno di intervenire per garantirsi abbondanza di scelte in vista dei numerosi impegni stagionali. In difesa potrebbe servire un vice Nuno Mendes più affidabile di Luca Pellegrini.

LECCE

Mister Marco Giampaolo è alle prese con il lungo stop di Kialonda Gaspar e, per questo motivo, necessita di un nuovo centrale difensivo. Da monitorare anche la situazione delicata legata a Pelmard, che è finito fuori rosa: se l’esclusione fosse confermata, ci sarebbe bisogno di un innesto anche a centrocampo. In attacco Krstovic fa fatica e Rebic non brilla, una nuova soluzione potrebbe essere d’aiuto per migliorare il magro bottino di reti messe a referto finora dai salentini.

MILAN

Il mercato estivo dei rossoneri è stato incompleto e gestito male e i risultati sul campo sono lì a dimostrarlo. L’infortunio di Bennacer ha costretto Fofana e Reijnders agli straordinari quindi, nonostante il rientro dell’algerino, ci sarebbe bisogno di un altro perno per la mediana. In difesa ci sono soltanto quattro uomini a disposizione per due ruoli, uno in meno rispetto allo scorso anno; per di più con un Pavlovic che ha deluso le aspettative: un volto nuovo potrebbe permettere di trovare la solidità che manca. Capitolo attacco: Morata, Abraham e l’oggetto misterioso Jovic non portano i gol di cui la squadra avrebbe bisogno e Camarda è ancora acerbo. Servirebbe un vero bomber, ma difficilmente potrà arrivare già a gennaio.

MONZA

La squadra biancorossa è sicuramente una di quelle che dovrà fare il maggior numero di movimenti sul mercato, per ovviare alle mancanze della scorsa estate. L’attacco fatica a decollare e, per questo motivo, c’è bisogno di un centravanti più prolifico di Milan Djuric. Anche a centrocampo ci sarà bisogno di intervenire, poiché Sensi e Gagliardini non hanno dimostrato affidabilità dal punto di vista fisico. In difesa potrebbe arrivare qualcuno soprattutto in caso di cessioni.

NAPOLI

La formazione di Antonio Conte, tra le big, è l’unica a dover affrontare una sola competizione fino al termine della stagione. Un grande vantaggio per gli azzurri, che potranno fare il minimo indispensabile sul mercato per rinforzare una squadra già quasi completa. Il reparto che necessita maggiormente di rinforzi è quello difensivo, dove Rafa Marin finora non è riuscito a ritagliarsi dello spazio, neanche con l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Qualora lo spagnolo partisse, potrebbero arrivare anche due centrali. In attacco, invece, in caso di partenza di Giacomo Raspadori o Giovanni Simeone, ci sarebbe bisogno di intervenire per acquistare un vice Romelu Lukaku.

PARMA

Per il Parma stanno pensando molto gli infortuni a lungo termine di Alessandro Circati, Adrian Bernabé, Gabriel Charpentier e Kowalski. In difesa, oltre all’australiano, sono finiti ko anche altri giocatori quindi servirebbe un nuovo innesto. Per quanto riguarda l’attacco serve un’alternativa valida a Benedyczak e Bonny, soprattutto in seguito all’infortunio di Charpentier. Anche in mezzo al campo farebbero comodo forze fresche, in modo tale da completare il pacchetto dei mediani.

ROMA

La società giallorossa ha già sistemato la difesa con l’arrivo a fine estate degli svincolati Hummels e Hermoso, quindi ci si potrebbe concentrare su altri reparti. Ci sarebbe bisogno di un esterno, in modo tale da garantire le rotazioni a Celik e Angelino che sono stati i più impiegati tra le tre competizioni. Il mercato dei capitolini dipenderà molto dal futuro di Paulo Dybala, corteggiato dal Galatasaray: in caso di addio, il club avrebbe bisogno di trovare un sostituto all’altezza dell’argentino. In attacco, inoltre, farebbe comodo un vice Artem Dovbyk più affidabile di Eldor Shomurodov.

TORINO

La priorità in casa granata è senza ombra di dubbio quella di assicurarsi le prestazioni di un nuovo attaccante, che possa raccogliere l’eredità dell’infortunato Duvan Zapata. Per ora Vanoli ha a disposizione solo Karamoh, Njie, Adams e Sanabria. Anche a centrocampo la coperta sembra essere corta e un nuovo giocatore potrebbe garantire più solidità. In difesa è atteso il rientro di Perr Schuurs dopo oltre un anno di stop: se le sue condizioni dovessero essere buone, potrebbe essere lui un altro grande acquisto per i piemontesi

UDINESE

Il reparto che finora è stato più carente per la formazione bianconera è stato quello di centrocampo, in cui si è verificato il maggior numero di infortuni: nella prima metà di stagione si sono fermati Lovric, Zarraga e soprattutto Payero. Un nuovo volto potrebbe aiutare Kosta Runjaic nelle rotazioni. In difesa c’è abbondanza di uomini, così come in attacco, ma ci potrebbe essere qualche movimento per alzare il livello qualitativo della rosa.

VENEZIA

Per quanto riguarda la squadra arancioneroverde la situazione risulta molto delicata, poiché con la rosa attualmente a disposizione non è riuscita a raggiungere grandi risultati. La dirigenza si è già mossa per cercare un difensore che possa sostituire Svoboda, che resterà fuori praticamente per tutto il resto della stagione. Gli attaccanti di ruolo sono solamente Pohjanpalo e Gytkjaer e, dunque, ci sarebbe bisogno di un ulteriore innesto per dare a Di Francesco maggiori opzioni offensive. A centrocampo possibili nuovi arrivi in caso di qualche cessione.

VERONA

La società gialloblù, considerando il gravissimo infortunio di Harroui, avrebbe bisogno di un trequartista per completare la batteria di giocatori offensivi a disposizione di mister Paolo Zanetti. E’ fermo ai box da diverso tempo anche Martin Frese, motivo per il quale alla squadra scaligera servirebbe anche un terzino. L’attacco sembra essere ricco di alternative, soprattutto per il modulo utilizzato, così come il centrocampo che ha trovato i suoi punti fermi in Belahyane, Duda e Serdar.