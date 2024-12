Tante squadre di Serie A su di lui e un addio al PSG ormai certo: Milan Skriniar è pronto a ripartire da un nuovo club a sorpresa.

Non sempre le cose vanno come ci si aspettava all’inizio. Questo vale nella vita così come nel calcio. Lo sa bene Milan Skriniar, trasferitosi dall’Inter al Paris Saint-Germain a parametro zero nell’estate del 2023.

Una separazione con l’Inter che ha creato non pochi dissapori con la società e soprattutto la tifoseria. Il suo addio a zero, senza rinnovare il contratto, e conseguente passaggio al PSG non venne visto per nulla bene dal tifo nerazzurro.

In Francia, però, Skriniar non ha trovato quello che sognava. Il primo anno va anche bene, non gioca tutte le partite ma colleziona ventiquattro presenze in Ligue 1 e sei in Champions League, oltre a una presenza in Coupe de France e quella nel Trophéè des Champions vinto contro il Tolosa.

In questa stagione, invece, è cambiato tutto. Skriniar viene utilizzato sempre meno da Luis Enrique e il rapporto tra i due comincia a incrinarsi. Solo cinque presenze in campionato, di cui quattro da titolare, e zero in Champions League, prima di essere messo quasi fuori rosa nell’ultimo mese, non giocando nemmeno un minuto a dicembre. Ecco che la separazione a gennaio pare inevitabile.

Skriniar cambia squadra: c’è l’accordo con il club

Su Skriniar ci sono da tempo diverse squadre di Serie A sulle sue tracce. La Juventus lo adocchia da diversi mesi e stava pensando a lui per sostituire il partente Danilo. Il Napoli, prima di fiondarsi proprio sull’ex capitano della Juventus, aveva pensato al difensore slovacco, già allenato da Antonio Conte ai tempi dell’Inter.

Eppure, bisognerà aspettare per un eventuale ritorno in Serie A del centrale difensivo classe ’95. Perché, secondo quanto riportato da Gianluca Longari di Sportitalia e diverse testate turche, Milan Skriniar sarebbe sempre più vicino al Galatasaray.

A convincere il giocatore della destinazione ci avrebbero pensato i suoi ex compagni alla Sampdoria Mauro Icardi e Lucas Torreira. La formula sarà quella di un prestito fino al termine della stagione con il ricco stipendio del giocatore (circa 9 milioni di euro) pagato interamente dal Galatasaray.

Con il difensore che spinge per aggregarsi alla squadra allenata da Okan Buruk, i prossimi giorni potrebbero essere già decisivi per finalizzare il trasferimento in Turchia di Milan Skriniar.