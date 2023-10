F1, pagelle qualifiche sprint GP Qatar: McLaren stellare, Ferrari quinta e sesta

Oscar Piastri conquista la prima posizione nelle qualifiche shootout del Gran Premio del Qatar. Scatterà dalla seconda casella il compagno di squadra Norris, mentre alle loro spalle si troveranno Verstappen e Russell. I semafori si spegneranno alle 19.30 italiane.

PIASTRI: 10

Prova magistrale del giovane talento australiano. Dopo le qualifiche di ieri terminate nella delusione del tempo cancellato, oggi Piastri si rifà e porta a casa il giro più veloce, con un vantaggio di 82 millesimi sul compagno di squadra Norris.

NORRIS: 9.5

Norris commette un errore, che gli costa la prima posizione. L’inglese si deve accontentare della seconda piazza, persa ieri con la cancellazione del tempo. La McLaren si assicura così la prima fila per la prima volta dal 2012. Questa sera, il numero 4 cercherà il riscatto e la vittoria della Sprint.

VERSTAPPEN: 9

Niente prima fila per il campione del mondo che questa sera potrebbe vincere il suo terzo titolo iridato. Verstappen conquista una terza posizione quasi inaspettata, dopo le prestazioni siglate in Q1 e Q2. Nonostante l’olandese sperasse nella pole, i punti si collezioneranno in gara e gliene basteranno tre per vincere il mondiale.

RUSSELL: 9-

Buona prestazione per il pilota della Mercedes, che questa sera partirà quarto. Continua il trend positivo dell’inglese, che domani inizierà il Gran Premio in seconda piazza. Per questa sera, il box delle frecce argentate conta su di lui per guadagnare quanti più punti possibili, con Hamilton relegato al mid field.

SAINZ: 8+

Sainz ritrova il Q3, dopo un venerdì che lo aveva visto in difficoltà. Lo spagnolo supera alcuni momenti difficili nella sessione e riesce a conquistare la quinta piazza in vista della Sprint.

LECLERC: 8

Leclerc si qualifica appena dietro il compagno di squadra, dopo una sessione non semplice. Supera il Q1 negli ultimi secondi disponibili e anche nel Q2, si mette in salvo con un ultimo tentativo. Il monegasco deve fare i conti con i track limits e infine riesce a conquistare la sesta posizione.

PEREZ: 7

Rimane anonimo Sergio Perez, relegato all’ottava piazza. Prestazione non brillante per il messicano, che però oggi riesce ad entrare in Q3, mentre ieri si era fermato al Q2.

HAMILTON: 5.5

Sessione da dimenticare per Hamilton, che in Q2 si trova il giro cancellato e rimane escluso dal Q3. La prestazione del Sir non si è rivelata positiva e questa serà è chiamato alla rimonta, per cercare di raggiungere la zona punti.