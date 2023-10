Barcolana 2023, Schmidt riconsegna le coppe in vista della nuova gara

La vincitrice della scorsa edizione della Barcolana, Wendy Schmidt, è tornata oggi a Trieste dopo aver vinto la regata Barcolana lo scorso anno, per consegnare, come da tradizione, le due coppe vinte lo scorso anno e che vengono rimesse in palio per l’edizione Barcolana 55. Nella passata stagione la timoniera aveva conquistato non soltanto la regata, ma anche il Trofeo Generale Women in sailing messo in palio da Assicurazioni Generali, per la prima donna vincitrice della competizione (con la barca Deep Blu). Nella giornata odierna la riconsegna dei trofei ha segnato il primo passo per la nuova competizione.

Il direttore della Comunicazione del Gruppo Generali, Simone Bemporad, ha sottolineato che la “diffusione della cultura dello sport partecipato, della diversità, equità e inclusione: questo l’impegno di Generali condiviso con Barcolana, di cui il Trofeo Generali Women in Sailing è espressione. Dopo Wendy Schmidt, vincitrice nel 2022, l’auspicio è che il Trofeo dedicato a equipaggi misti con una donna in posizione di leadership sigli una nuova competizione partecipata e avvincente. Buon vento a tutti”.