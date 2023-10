Giro di Lombardia 2023, risultati e classifica: Pogacar mostruoso, è tripletta per lo sloveno

Tadej Pogacar si conferma mostruoso! Il corridore della UAE Emirates vola via in solitaria e conquista ancora una volta il successo nel Giro di Lombardia 2023. Per lo sloveno si tratta della terza affermazione consecutiva in questa corsa, esattamente come due mostri sacri di questo sport come Fausto Coppi ed Alfredo Binda. Alle spalle di Pogacar si piazzano un sorprendente Andrea Bagioli della Soudal Quick Step e Primoz Roglic della Jumbo Visma.

Dopo le schermagli iniziali un gruppo di 16 corridori prende il largo e va in fuga: ci sono

Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Tobias Bayer, Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Nicolò Buratti (Bahrain Victorious), Simon Geschke (Cofidis), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Martin Marcellusi, Alex Tolio (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Ben Swift (Ineos Grenadiers), Asbjørn Hellemose (Lidl Trek), Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Kamil Malecki (Q36.5), Paul Ourselin (TotalEnergies), Nils Brun e Jacob Eriksson (Tudor). Uno dei protagonisti più attesi, Remco Evenepoel, resta coinvolto in una brutta caduta e, nonostante decida di continuare la sua corsa, è costretto a rinunciare ai suoi desideri di vittoria.

A meno di 40 km dal traguardo il gruppo dei migliori riprende i fuggitivi e si piazza al comando, mentre ai -33 km arriva la prima stoccata di Tadej Pogacar, che viene inseguito dal solo Aleksandr Vlasov. I loro avversari, compreso Andrea Bagioli, restano però a contatto con il duo di testa. Pogacar rilancia l’azione ed acquisisce un vantaggio di circa 45″ nei confronti degli avversari, ma ai -11 km accusa un problema alla gamba che rischia di riaprire tutto. Nonostante questo Pogacar incrementa il suo vantaggio e conquista una splendida vittoria, la sua terza consecutiva in questa corsa. Alle sue spalle Andrea Bagioli e Primoz Roglic.

