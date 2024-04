F1, pagelle qualifiche Sprint GP Cina 2024: Norris vola sul bagnato, Hamilton beffato

Le pagelle delle qualifiche shootout del GP di Cina 2024 di Formula 1, in cui Lando Norris ha conquistato la pole position. Sul circuito di Shanghai, il pilota della McLaren ha fatto la differenza sul bagnato, affiancando in prima fila il connazionale Lewis Hamilton. Seconda fila per Fernando Alonso insieme a Max Verstappen, mentre le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc sono rispettivamente quinta e settima: a sandwich tra loro Sergio Perez. Di seguito i nostri voti ai protagonisti.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LANDO NORRIS, voto 10: Il pilota della McLaren si conferma uno specialista delle qualifiche sprint e rifila quasi 2 secondi a tutti gli avversari (tolto Hamilton). Il britannico fa la differenza sul bagnato e conquista una meritata pole position: dopo due giri cancellati per essere andato lungo, aggiusta la mira nel terzo e si guadagna la prima fila.

LEWIS HAMILTON, voto 10-: Nulla da rimproverare a Hamilton, che in condizioni del genere ha l’opportunità di dimostrare di essere un pilota dal talento unico. Virtualmente in pole fino alla fine, viene beffato soltanto dal giro restituito a Norris. Sul bagnato, però, quando la monoposto ha un impatto minore, Lewis ribadisce di avere qualcosa in più.

FERNANDO ALONSO, voto 9: Altro weekend, altra differenza abissale tra i due piloti Aston Martin. Stroll va fuori in Q2 e partirà 15°. Alonso invece regala spettacolo nel Q3 e sfiora addirittura la prima fila. Poco male perché il terzo posto è estremamente positivo e lascia ben sperare in vista della giornata di domani. A luglio compirà 43 anni, ma non c’è alcun dubbio che meriti un sedile in F1.

MAX VERSTAPPEN, voto 7: Sessione complicata per il leader del Mondiale, che a dir la verità fa segnare ottimi tempi ma a causa della regola dei track limits se li vede cancellare, dovendosi giocare il tutto per tutto nell’ultimo tentativo. SuperMax ci mette comunque del suo e si garantisce almeno la seconda fila; resta però l’amaro in bocca per ciò che sarebbe potuto essere.

CARLOS SAINZ, voto 7: Il quinto posto è un discreto risultato per lo spagnolo, specialmente in queste condizioni così complicate in cui poteva succedere di tutto. Ovviamente l’ambizione della Ferrari è quella di occupare le posizioni di vertice, ma per il momento va bene così. Da segnalare che il duello interno ha visto prevalere lui ancora una volta.

CHARLES LECLERC, voto 6: Che il Q3 non fosse partito col piede giusto lo si era capito fin dalle battute iniziali, quando il ferrarista aveva perso il controllo della sua vettura, sfiorando il muro e dovendo tornare ai box per cambiare l’ala. Charles è poi tornato in pista, ma con un tentativo in meno non ha potuto fare quello che sperava. Il suo giro non è stato neanche così male, ma la settima posizione in griglia di partenza non entusiasma affatto.

GUANYU ZHOU & KICK SAUBER, voto 8: La grande sorpresa di questo venerdì non può che essere la Kick Sauber, capace di portare entrambe le macchine in Q3. Sicuramente le condizioni hanno aiutato visto che nel finale di Q2 piloti come Russell e Stroll non hanno avuto la possibilità di migliorarsi e tentare di superare. Fatto sta che Zhou e Bottas sono stati perfetti, regalandosi una quinta fila oltre ogni rosea aspettativa.