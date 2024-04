Atp Barcellona 2024, Nadal ammette: “Ho dovuto giocare col freno a mano tirato”

Rafa Nadal ha parlato ai microfoni di RTVE per fare un bilancio dell’Atp 500 di Barcellona 2024, il suo primo torneo ufficiale da gennaio: “La cosa più importante è aver giocato ancora una volta. Fino a una settimana fa temevo che non avrei mai più giocato a Barcellona, quindi già questo è positivo. L’altra cosa positiva è aver finito il torneo senza infortunarmi, anche se ho dovuto fare molta attenzione. Ammetto che mi sarebbe piaciuto provare a vincere il torneo, ma ho dovuto giocare con il freno a mano tirato. Va contro il mio modo di intendere lo sport, ma non c’era altra scelta. Se voglio darmi qualche chance per le prossime settimane devo fare questo“.

Lo spagnolo ha poi parlato della sconfitta contro De Minaur: “Sapevo che dopo aver perso il primo set 7-5 la partita era finita. Insieme al mio team avevamo discusso che non potevo lottare per due ore e mezza, ovvero ciò di cui avrei avuto bisogno per vincere. Purtroppo ho sbagliato due risposte in un momento chiave sul 4-3 0-30, frutto anche della pressione del momento: sapevo che per vincere avrei dovuto vincere il primo set. Nel secondo, invece, il mio unico pensiero era non farmi male“. Infine, sul futuro: “Il mio obiettivo principale è giocare i tornei, poi si vedrà giorno dopo giorno. A prescindere dai risultati, ciò che m’interessa è scendere in campo per lottare e dare il massimo. A Barcellona non sono riuscito a combatterò come volevo, ma darò il 100% per poterlo fare in futuro“.