F1 GP Cina, Alonso: “Non eravamo competitivi sull’asciutto, felice per questa qualifica”

Fernando Alonso, fresco di rinnovo con la Aston Martin, si piazza in terza posizione nelle qualifiche sprint in formato shootout del Gran Premio della Cina sul Circuito Internazionale di Shanghai. Lo spagnolo con la sua monoposto si è trovato a suo agio nelle difficili condizioni di bagnato e partirà domani dalla seconda fila nella Sprint Race: “Innanzitutto nel Q1 guardavamo il radar e c’era la minaccia della pioggia sin dai primi minuti e abbiamo fatto qualche progresso sin dal Q1. Poi nel Q2 siamo passati per un pelo perché eravamo ottavi o noni, comunque non eravamo estremamente competitivi sull’asciutto”.

Nell’ultima parte di qualifica è arrivata la pioggia e la prestazione sul giro dell’Asturiano ne ha beneficiato: “Nel Q3 infine è arrivata la pioggia e ogni giro era in condizioni un po’ diverse, le gomme andavano un po’ meglio ogni giro, però il circuito peggiorava con un po’ di pioggia in più, quindi era difficile valutare il livello di grip, il livello di rischio che volevi correre, alla fine però sono estremamente contento del risultato. Non sono riuscito ad avere la percezione di quanto siamo competitivi con le hard, lo scopriremo domani nella Sprint Race, vedremo se riusciremo a qualificarsi bene anche domani in vista di domenica“.