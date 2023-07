F1, pagelle qualifiche GP Belgio 2023: Verstappen alieno, Leclerc stellare

Le qualifiche del Gran Premio di Spa hanno visto Max Verstappen prendere la pole, ma solo in maniera provvisoria. Infatti, l’olandese dovrà scontare una penalità di cinque posizioni per la sostituzione della scatola del cambio, dunque, sarà Charles Leclerc a partire dalla prima casella, affiancato da Sergio Perez. In seconda fila si troveranno Lewis Hamilton e Carlos Sainz.

MAX VERSTAPPEN, Voto 10: Niente da dire all’olandese, che anche questo venerdì si dimostra irraggiungibile. Dopo un momento di incertezza in Q2, nel Q3 mette a segno un ottimo giro in 1:46.168, con un settore centrale meraviglioso. Solo la penalità di cinque posizioni poteva smuovere Verstappen da quella prima casella, che ora si trova a dover rimontare, seppur in maniera minima.

CHARLES LECLERC, Voto 9/10: Una qualifica all’insegna del fiato sospeso, quella del monegasco. Leclerc passa il taglio del Q1 e del Q2 all’ultimo minuto, cronometrando i giri della salvezza a pochi istanti dalla fine delle sessioni. Nel Q3, il numero 16 conquista prima la pole provvissoria, successivamente presa da Verstappen. La penalità del campione del mondo però lo mette in prima casella in vista della gara di domenica. Leclerc è chiamato all’impresa, riuscirà a fare l’impossibile?

SERGIO PEREZ, Voto 9: Buona la prestazione di Perez durante queste qualifiche. Una sessione passata in ombra, ma che comunque porta il messicano in seconda posizione per la gara di domenica. Perez deve ora ritrovare quella fiducia che sembra essere stata persa durante gli ultimi weekend.

LEWIS HAMILTON, Voto 9: Buona qualifica per il Sir, certo ridimensionata rispetto a quella di settimana scorsa, ma dopo un Q2 difficile il 44 dimostra che la Mercedes ha un buon potenziale e, con un po’ di fortuna, può puntare addirittura al podio, lottando principalmente con la Ferrari.

CARLOS SAINZ, Voto 8.5: Lo spagnolo è risultato un po’ sottotono in alcuni momenti della sessione di qualificazione, soprattutto nella fase di passaggio da intermedie a slick. Nonostante tutto però, è riuscito a raggiungere il Q3 e a segnare un tempo che lo mette in quarta posizione.

GEORGE RUSSELL, Voto 7: Un Russell forse un po’ deludente, che non riesce a trovare il giusto ritmo per tutta la qualifica. Fatica durante la prima parte di Q1 e anche il Q2 non va nel migliore dei modi. In Q3, infine, strappa l’ottava posizione in classifica.