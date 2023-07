Atp Umago 2023: Arnaldi batte Lehecka in rimonta e vola in semifinale

Arnaldi batte Lehecka in rimonta nei quarti di finale dell’Atp 250 di Umago, in Croazia. 3-6 6-3 6-4 il punteggio a favore dell’azzurro, che accede alle semifinali dove incontrerà il vincente della sfida tra Popyrin e il croato Prizmic. Dall’altra parte del tabellone si sfidano Sonego e Muran e Wawrinka e Carballes Baena. Si profila una finale italiana con Arnaldi che si giocherà l’accesso in finale contro un avversario probabilmente abbordabile. Sarà la prima semifinale nel circuito maggiore per l’azzurro.

Arnaldi sceglie di servire nel primo set, ma la scelta non dà i suoi frutti con l’azzurro che commette un doppio fallo e qualche errore di troppo andando subito sotto di un break, confermato da Lehecka nel game successivo per il 2-0 iniziale. Gioca pesante e profondo il ceco, che domina nei turni di battuta senza concedere chance portando fino alla fine del set il break conquistato in apertura di parziale. Set che si chiude con il punteggio di 6-3 in 31 minuti di gioco con il secondo break di Lehecka nell’ultimo game che consente al classe 2001 di servire per primo nel secondo parziale. Set perfetto del ceco, che perde solo 3 punti in battuta mettendo l’80% delle prime in campo. Solo il 52% per Arnaldi, 67% di punti vinti sulla prima e 43% sulla secondo, troppo poco per tenere il ritmo dell’avversario.

In apertura di secondo set Lehecka va sotto 0-40 e Arnaldi è bravo ad approfittare del calo di tensione del ceco per andare avanti di un break, confermato nel game successivo per il 2-0. Quattro punti persi in un game di battuta da Lehecka, uno in più del totale dei punti persi al servizio in tutto il primo set. Tanti errori per il ceco, che vince il primo gioco dopo aver salvato due palle break, sul 30-40 e ai vantaggi, nel terzo game. Sul 2-1 Arnaldi salva palla break con un ace e riesce, ai vantaggi, a mantenere il break di vantaggio salendo 3-1. Sul 4-2 Lehecka conferma le sue difficoltà e subisce il secondo break mandando Arnaldi a servire per il set. L’azzurro non trema e tiene il servizio a 0 chiudendo il set 6-2.

Terzo set con Arnaldi più in palla e Lehecka in calo. Il ceco si salva due volte al servizio tenendo Arnaldi a 30 due volte. L’azzurro tiene senza particolari difficoltà le sue battute e prova a mettere in difficoltà l’avversario spostandolo il più possibile durante lo scambio. Arnaldi è superiore e riesce a togliere la battuta a Lehecka sul 3-3 salendo 4-3 e servizio. L’italiano conferma il break e sale 5-3. Arnaldi non trema sul 5-4 e vince in rimonta 3-6 6-2 6-4 in due ore di gioco.