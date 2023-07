Scherma, Bach scrive a Kharlan: “Avrai pass olimpico per Parigi 2024 in caso di mancata qualificazione”

Nonostante la squalifica dai Mondiali 2023 di scherma in corso di svolgimento a Milano, Olga Kharlan potrà coronare il suo sogno di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo essere stata riammessa nella competizione iridata in vista della gara a squadre, il presidente del CIO, Thomas Bach, ha voluto comunicare all’ucraina che riceverà un pass olimpico per il prossimo anno: “Cara Olga, da collega schermidore, è impossibile immaginare come tu ti senta in questo momento. La guerra contro il tuo Paese, la sofferenza della gente ucraina, l’incertezza sulla tua partecipazione ai Mondiali di scherma a Milano, i conflitti interiori che tu e molti dei tuoi connazionali potreste avere e quindi gli eventi che sono accaduti ieri, una montagna russa di emozioni. È ammirevole come stai gestendo questa situazione incredibilmente difficile e voglio esprimere il mio completo supporto nei tuoi confronti”.

“Vista la situazione unica, il Comitato Olimpico ti fornirà uno slot aggiuntivo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel caso tu non riesca a qualificarti nei prossimi mesi. Facciamo questa unica eccezione anche perché le procedure in corso non ti faranno recuperare in nessun caso i punti di qualificazione che hai perso a causa della tua squalifica. Inutile dire che devi soddisfare gli altri criteri di ammissibilità come qualsiasi altro atleta olimpico. Sappi che il Cio continuerà a supportare con piena solidarietà gli atleti ucraini e la comunità olimpica ucraina durante questi tempi così difficili”, ha concluso Bach.