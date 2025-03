La finale del Wta 1000 di Indian Wells vedrà di fronte Mirra Andreeva e Aryna Sabalenka. La giovane siberiana ha infatti piegato in tre set Iga Swiatek con il punteggio di 7-6(1) 1-6 6-3 in una battaglia durata due ore e 17 minuti. Primo set molto equilibrato, in cui entrambe le giocatrici hanno tenuto il servizio fino al nono game, quando la tennista russa si è procurata una chance di servire per il set, ma la polacca ha risposto subito ristabilendo la parità. Tie break però che è scivolato subito dal lato di Andreeva, che con tre mini break ha chiuso rapidamente 7-1.

La reazione della numero due al mondo è arriva nel secondo set, dove ha messo a segno due break e chiuso la pratica 6-1 rimettendo in piedi la gara. Nel set decisivo la classe 2007 ha tirato fuori tutte le sue qualità, trovando subito il break nel primo game, poi bissato anche nel quinto per il 4-1; con la gara ormai in pugno, Andreeva ha amministrato il vantaggio accumulato, chiudendo 6-3 con un altro break nei confronti di Swiatek. Undicesima vittoria consecutiva per la giovane campionessa russa, che è reduce dal primo Wta 1000 vinto in carriera a Dubai e ora insegue il bis.

Senza storia invece il remake della finale degli Australian Open tra Aryna Sabalenka e Madison Keys. La bielorussa si è infatti presa la sua rivincita spazzando via la sua avversaria, lasciandole soltanto un game; il risultato è eloquente, 6-0 6-1 in soli 51 minuti di gioco. La numero uno del mondo arriverà così riposata alla finale di domenica sera.

Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto a Indian Wells

Andrea Vavassori e Sara Errani hanno conquistato il torneo di doppio misto ad inviti 2025 a Indian Wells. Dopo aver raggiunto la finale battendo nell’ordine Arevalo/Babos e Skupski/Krawczyk, i due azzurri, teste di serie numero uno del tabellone, hanno avuto la meglio nell’atto conclusivo in tre set contro la statunitense Bethanie Mattek-Sands e il croato Mate Pavic. Successo in rimonta per la coppia italiana, che si è concretizzata con il punteggio di 6-7(3) 6-3 10-8 al match tie break finale dopo un’ora e 36 minuti di partita. Primo titolo stagionale in doppio misto per la collaudata coppia Errani/Vavassori, campioni in carica degli Us Open.

La seconda edizione del torneo di doppio misto ad inviti, disputato durante i BNP Paribas Open 2025 ad Indian Wells, in California, ha visto trionfare la coppia italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, testa di serie numero 1 del tabellone.