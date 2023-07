Atp Amburgo 2023, Zverev torna al successo: Djere si arrende in due set in finale

Alexander Zverev torna al successo. Il tedesco supera in due set il serbo Laslo Djere mediante il punteggio di 7-5 6-3 nella finale del torneo Atp di Amburgo 2023 e porta a casa il suo ventesimo titolo in carriera. Il primo set viaggia in maniera sciolta e spedita, con i due rivali che riescono a tenere i rispettivi turni di servizio senza troppi problemi. Nel nono game il serbo spinge in risposta e si ritaglia la bellezza di quattro palle break, ma il tedesco è bravo ad annullarle, uscendo da una situazione estremamente complicata. Dopo aver perso una colossale chance, Djere è costretto a cedere sul più bello, con Zverev che gli strappa il servizio e porta a casa il primo set per 7-5.

Il secondo parziale è caratterizzato dalla medesima situazione di equilibrio rispetto al primo, ma regala maggiore spettacolo. Nel quarto gioco l’ex numero due del mondo piazza il break alla prima chance, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. Djere, però, non si lascia intimorire e reagisce centrando il contro-break nel settimo game. Quello del serbo, però, si rivela essere soltanto un fuoco di paglia perché nel gioco seguente Zverev torna avanti di unn break e poi chiude la contesa sul definitivo punteggio di 7-5 6-3. Ventesimo titolo in carriera per il tedesco, pronto a tornare nell’Olimpo del tennis.