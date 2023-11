F1, pagelle GP Abu Dhabi 2023: Verstappen insaziabile, bene Leclerc e Russell. Anonimi Sainz e Hamilton

Max Verstappen vince l’ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2023 ad Abu Dhabi. L’olandese resiste in partenza a un caldo Leclerc e fa gara di testa, come in praticamente tutte le precedenti gare tranne, centrando il successo numero 19 in stagione. Secondo posto per un ottimo Leclerc, bravo a contenere Russell, terzo all’arrivo. Indietro Sainz, 15° e mai in lotta con i top team. Ecco le pagelle.

VERSTAPPEN (arrivato 1°) voto 9: l’olandese è bravo a resistere a Leclerc in partenza e a prendere subito il largo dopo la prima sosta. Chiude l’anno con il giro numero 1000 al comando di una gara.

LECLERC (arrivato 2°) voto 8.5: il monegasco ci prova in partenza, ma non riesce a passare una Red Bull troppo veloce. Tiene a bada Russell nella parte centrale di gara e le prova tutte per regalare alla Ferrari il secondo posto nei costruttori.

RUSSELL (arrivato 3°) voto 8: l’inglese viene bruciato in partenza da Norris, ma è bravo a risalire con la gomma hard e a mettersi sul gradino più basso del podio. Non riesce mai ad attaccare Leclerc.

PEREZ (arrivato 4°) voto 8: il messicano si rende autore di una grande rimonta. Paga la penalità ricevuta dopo un contatto con Norris. Al traguardo arriva secondo, dimostrando un passo gara ai livelli di quello di Verstappen.

TSUNODA (arrivato 8°) voto 8.5: gara coraggiosa del giapponese, che si trova in testa per alcuni giri allungando tantissimo il primo stint con gomma gialla. Tiene il passo dei top team con la gomma hard e cede ad Alonso solo all’ultimo giro. Riesce a mettersi dietro Hamilton e a dare filo da torcere a Piastri (arrivato 6° voto 7)

NORRIS (arrivato 5°) voto 7: l’inglese è bravo in partenza a bruciare Russell e a passare Piastri per issarsi in terza posizione. Sembra averne di più di Leclerc, ma non gestisce al meglio le gomme vedendosi superare da Russell dopo la seconda sosta.

SAINZ (arrivato 18°) voto 4.5: lo spagnolo non ha il passo dei primi e tenta la rimonta senza risultati. Parte con gomma bianca, ma prende paga anche da Stroll (arrivato 10° voto 6.5) rimanendo sempre lontano dalla top 8. Probabilmente la pressione di mantenere il quarto posto gli ha giocato un brutto scherzo.

ALONSO (arrivato 7°) voto 7: lo spagnolo fa quello che può di fronte a una Aston Martin troppo lenta sul dritto e incapace di fare sorpassi. Con la strategia tiene il passo delle McLaren e di Tsunoda e riesce a superare il giapponese all’ultimo giro regalandosi il quarto posto nel Mondiale piloti.

HAMILTON (arrivato 9°) voto 5: l’inglese non ha il passo del compagno e delle McLaren e fatica a sorpassare Bottas e Ricciardo dopo la sosta perdendo tutto il distacco con Alonso e Tsunoda.