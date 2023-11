MotoGP GP Valencia: risultati e ordine di arrivo, Bagnaia è campione del mondo

Il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione, assegna il titolo di MotoGP 2023. Francesco Bagnaia e Jorge Martin lottano per la prima posizione in gara, finché lo spagnolo non viene risucchiato a metà del gruppo. Il pilota Pramac, nervoso, commette un errore, perde il controllo, prende Marc Marquez e cade. Bagnaia è così, alla sesta tornata, campione del mondo per la seconda volta consecutiva. Un risultato storico, raggiunto solo da Valentino Rossi e Marc Marquez nell’era moderna della MotoGP. Il ducatista non vince solo il titolo, ma conquista anche la vittoria del Gran Premio, concluso in volata quasi al fianco di Fabio Di Giannantonio, seguito da Zarco. Si chiude così la stagione di MotoGP, tra i festeggiamenti per ‘Nuvola Rossa’ e gli addii di chi si prepara a cambiare squadra nel 2024.

F. Bagnaia F. Di Giannantonio J. Zarco B. Binder R. Fernandez A. Marquez F. Morbidelli A. Espargaro L. Marini M. Vinales F. Quartararo T. Nakagami L. Savadori P. Espargaro A. Rins OUT J. Miller OUT A. Fernandez OUT E. Bastianini OUT M. Marquez OUT J. Martin OUT M. Bezzecchi OUT