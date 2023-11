Biathlon, risultati e classifica individuale maschile Oestersund 2023: trionfa Rees, Giacomel ottavo

Roman Rees conquista l’individuale maschile di Oestersund 2023, gara sulla distanza dei 20 km valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Prima vittoria in carriera per il tedesco, che disputa una prova fantastica, caratterizzata da un solo errore, e taglia il traguardo in 51:27.2. Dopo la mancata vittoria nel femminile, con la tedesca Preuss battuta di un solo decimo da Vittozzi, la Germania si prende la rivincita e festeggia una bella doppietta nel maschile. Alle spalle di Rees c’è infatti Justus Strelow, secondo a 12 secondi. Completa il podio Johannes Thingnes Boe, che commette due errori ai poligoni ed è meno brillante del solito anche sugli sci. In top 5, infine, il lettone Rastorgujev e l’elvetico Stalder.

Il miglior azzurro è Tommaso Giacomel, ottavo a +46.8 e protagonista di una prestazione più che positiva. Vanifica invece un’ottima prova Didier Bionaz, trentaduesimo a +2:58.1 a causa dei tre errori all’ultimo poligono nonostante un ottimo tempo sugli sci. Meglio di lui Lukas Hofer, che malgrado il pettorale numero 71 riesce a chiudere 22° a poco più di due secondi dalla vetta. Bene anche Elia Zeni, capace di chiudere tra i primi 50 con soli due errori, mentre Patrick Braunhofer non va oltre il 75° posto.

Rees (Ger) 1 51:27.2 Strelow (Ger) 1 +12.1 J.Boe (Nor) 2 +25.0 Rastorgujev (Lat) 1 +29.1 Stalder (Sui) 1 +29.3 Stroemsheim (Nor) 1 +39.3 Samuelsson (Swe) 3 +40.4 Giacomel (Ita) 2 +46.8 Doll (Ger) 2 +55.6 Leitner (Aut) 0 +1:17.6

22. Hofer (Ita) 3 +2:08.5

32. Bionaz (Ita) 4 +2:58.1

44. Zeni (Ita) 2 +4:01.7

75. Braunhofer (Ita) 4 +6:49.7