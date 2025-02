Il Tour de France è pronto a tornare in Gran Bretagna, con quella che sarà la Grande Partenza dell’edizione 2027 della Grande Boucle. A rivelarlo è la BBC, che afferma di avere fonti molto affidabili secondo cui la trattativa tra gli organizzatori del Tour e i vertici delle autorità sportive britanniche è ormai chiusa. L’annuncio ufficiale dell’assegnazione potrebbe addirittura arrivare già nel prossimo mese, stando a quanto riportato dalla principale emittente televisiva d’Oltremanica.

Non sarà in caso una prima volta assoluta, dal momento che il Tour de France è partito dalla Gran Bretagna già nel 2007 e nel 2014, quando lo Yorkshire fu teatro della “Grand Depart” che vide Vincenzo Nibali subito in maglia gialla verso il trionfo di Parigi. Le partenze oltre la Manica tradizionalmente portano bene al ciclismo italiano, visto che anche l’edizione 1998 vinta dall’indimenticato Marco Pantani si era aperta in quel di Dublino con una tre giorni tutta irlandese.

UK Sport, uno degli enti maggiormente coinvolti nell’operazione, non si nasconde: “Non è un segreto che abbiamo come obiettivo la Grande Partenza del Tour de France, per continuare a coinvolgere sempre più persone nella pratica del ciclismo con i relativi benefici per tutta la comunità. Rispettiamo il fatto che questo sia uno degli obiettivi per ASO e ci impegniamo a lavorare duramente per portare la gioia del ciclismo a quante più persone possibili.” Le tre tappe inglesi dell’edizione 2014 furono uno straordinario successo, con report ufficiali che parlarono di oltre quattro milioni di persone assiepate sulle strade per assistere al passaggio della corsa. Il tutto aveva poi portato a un indotto calcolato in 128 milioni di sterline, dei quali 102 nel solo Yorkshire.

L’imminente annuncio dovrebbe quindi concludere una lunga “caccia” delle isole britanniche al ritorno del Tour de France. Nel 2021 infatti il Governo britannico aveva già annunciato l’intenzione di tornare a ospitare la Grande Boucle, obiettivo dichiarato negli anni seguenti anche da Scozia e Irlanda ma con esiti non positivi. Ancora sconosciuti i dettagli del percorso delle prime tappe del 2027, ma non è da escludere un coinvolgimento dei territori gallesi e scozzesi.

Per il Tour de France prosegue quindi la recente tradizione con le partenze dall’estero, visto che negli ultimi anni sempre più spesso il “Grand Depart” è stato ospitato fuori dalla Francia. Ancora fresco è il ricordo dell’edizione 2024 partita da Firenze, con tappe anche a Bologna, Rimini e Torino.