F1, Norris: “Siamo in una posizione migliore del 2023, ma possiamo fare altri progressi”

Intervenuto in conferenza stampa, Lando Norris ha fatto un bilancio della tre giorni di test in Bahrein, parlando inevitabilmente di ciò che si aspetta dalla nuova stagione di F1 alle porte: “Siamo in una posizione migliore rispetto allo scorso anno ed abbiamo reso la monoposto più veloce. Tuttavia a causa di alcune cose non abbiamo potuto ottenere i progressi che tutto il team sperava. Per quanto ci riguarda, abbiamo un’idea approssimativa del punto a cui siamo, ma non sappiamo degli altri“. Il britannico della McLaren ha quindi concluso: “Lo scorso anno siamo stati veloci in Bahrein e sono convinto che possiamo confermarci tra i migliori. Quando corriamo su certe piste ho sempre tanta fiducia“.