Restyling San Siro, WeBuild: “Lavori da giugno ad agosto”

WeBuild ha il piano per ristrutturare San Siro senza impattare sulla stagione di Milan e Inter. Il colosso delle costruzioni, incaricato dal Comune di Milano di presentare uno studio di fattibilità sul restyling dell’impianto, è intervenuto per voce del direttore generale, Massimo Ferrari, in un’intervista a Rai Sport. “Lavorare sostanzialmente da giugno ad agosto, chiedendo al limite di spostare una partita, l’ultima o la prima, se necessario”, ha spiegato il dg. “Per aumentare le entrate” delle due società “bisogna lavorare sulla clientela vip, sugli sponsor e sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio”, ha aggiunto Ferrari. Un lavoro stimato in due anni, che permetterà quindi a Milan e Inter di non traslocare. Lo scorso 22 febbraio il Sindaco Sala, dopo un incontro con le due società, ha affidato a WeBuild l’incarico di uno studio di fattibilità dettagliato da consegnare in tre mesi, comprensivo degli sviluppi urbanistici su tutta l’area intorno allo stadio. I club allo stesso tempo hanno annunciato di voler mantenere vive, nel frattempo, le soluzioni alternative.