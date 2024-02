Pallamano, qualificazioni Europei femminili 2024: l’Italia lancia la sfida alla Lettonia

Le azzurre della pallamano femminile sono pronte per affrontare la Lettonia nel doppio confronto, prima a Dobele, città nei pressi di Riga, poi a Chieti pochi giorni dopo, nelle qualificazioni agli Europei 2024. L’Italia del dt Giuseppe Tedesco sfida infatti le lettoni nella terza giornata del gruppo 4 e la partita, già importantissima per cercare il pass per la rassegna continentale, sarà visibile su Sky Sport Arena alle ore 18.10 di giovedì 29 febbraio.

E’ una nazionale fortemente rimaneggiata rispetto a quella di quattro mesi fa, con il portiere Nila Bertolino, le ali Giulia Gozzi, Emma Salvaro e Giulia Losio, i terzini Giulia Conte e Lisa Ponti e il pivot Eleonora Colloredo alle primissime uscite ufficiali. Per l’Italia, che ha perso le prime due sfide contro Francia e Slovenia, l’obiettivo è quello di vincere sia domani che il 3 marzo, in modo tale da puntare al ripescaggio come una delle migliori terze.

“Abbiamo lavorato bene in questi giorni – ha dichiarato il dt Tedesco – consapevoli di dover affrontare problemi legati ai numerosi infortuni e alle indisponibilità. Ad ogni modo credo che questa Nazionale abbia del talento, pur pagando inevitabilmente in termini di esperienza internazionale. Dobbiamo fare di necessità virtù, ma sarà una buona virtù perché credo che le atlete convocate abbiano già dato prova, nelle selezioni giovanili, di poter competere a livello internazionale. Sono contento che possano farlo a livello senior, potendo così acquisire quell’esperienza che ci manca nel settore femminile. Della Lettonia abbiamo come riferimenti più vicini i due incontri con Francia e Slovenia, che non ci danno molti punti di riferimento in ragione del valore delle due avversarie. Ad ogni modo troveremo un’avversaria molto giovane e che in attacco può contare su alcuni terzini pericolosi. Saranno due battaglie. Loro, come noi, sanno che per sperare ancora nella qualificazione dovranno fare punti adesso”.