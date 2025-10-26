Lando Norris fa la voce grossa in Messico: il pilota della McLaren domina il GP e si prende la testa del Mondiale.

È Lando Norris il protagonista assoluto del Gran Premio del Messico. Il pilota della McLaren ha fatto suo il circuito, dominando la gara in lungo e in largo. Il britannico ha confermato quanto di buono fatto vedere nelle qualifiche, restando in testa per tutto il GP. Un primo posto che permette a Norris di diventare il nuovo leader del mondiale, superando il suo compagno di scuderia, Oscar Piastri.

Sul podio anche un superlativo Charles Leclerc, che ha terminato la gara davanti a Max Verstappen (terzo). Grande quarto posto per Bearman con la Haas, alle sue spalle Piastri, Antonelli, Russell e Hamilton, ottavo dopo aver scontato una penalità di 10 secondi a causa di un duello con Verstappen. Non hanno concluso il GP, invece, Hulkenberg, Alonso e Lawson.

Norris leader del Mondiale: Verstappen rosicchia ancora punti

A quattro gare dalla fine, il Mondiale di Formula 1 cambia padrone: Lando Norris è il nuovo leader del campionato, con appena una sola lunghezza da Oscar Piastri. Rosicchia ancora qualche punto, invece, Max Verstappen. Dopo essersi messo a -40 dopo l’ottimo risultato negli Stati Uniti, ora il quattro volte campione della Red Bull si è piazzato a 36 punti dal primato.

Mentre la Ferrari, grazie al secondo posto di Charles e l’ottavo posto di Lewis, si è presa la seconda posizione della classifica Costruttori, dietro alla McLaren già campione. La scuderia di Maranello si è messa dietro la Mercedes. La Formula 1 tornerà a novembre, con il GP del Brasile (dal 7 al 9 novembre).