La Lazio di Maurizio Sarri vince di misura all’Olimpico: Basic stende la Juventus di Igor Tudor.

È notte fonda in casa Juventus. Dopo i due ko consecutivi contro Como e Real Madrid, la Vecchia Signora crolla anche allo stadio Olimpico al cospetto della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti si sono imposti di misura: alla squadra padrona di casa è bastato solamente il gol di Basic, arrivato al nono minuto, per stendere la formazione piemontese.

La Juventus crolla anche all’Olimpico: non accadeva dal 2009

Per la Juventus si tratta dell’ottava gara di gol senza vittorie, nonché della terza sconfitta consecutiva: la peggior striscia negativa dal 2009 del club di Torino. La squadra di Igor Tudor non segna in gare ufficiali da 397 minuti. La Juventus, già fuori dalla lotta Scudetto, è ottava con appena 12 punti.

La Lazio di Maurizio Sarri ha disputato una gara molto attenta e cinica, sopratutto dal punto di vista tattico. Nel primo tempo, la squadra biancoceleste ha avuto la forza di incanalare subito la gara sui binari giusti, sbloccando il match grazie a una conclusione da fuori di Basic.

Nella ripresa, Tudor ha provato a smuovere le acque, inserendo Kostic, Yildiz e Openda, ma è stata la Lazio a sfiorare il raddoppio con Isaksen. A nulla è servito il forcing bianconero nel finale di gara.