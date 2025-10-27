Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti
Fari puntati sulla prima giornata di main draw del Masters 1000 di Parigi: tutto il programma di questo lunedì 27 ottobre.
Pochi gli eventi sportivi che andranno in scena nel corso di questa giornata. A catturare l’attenzione sarà principalmente la prima giornata di main draw del Masters 1000 di Parigi, con ben tre tennisti italiani pronti chiamati in causa prima delle ATP Finals di Torino. Luciano Darderi se la vedrà con il francese Arthur Cazaux. Mentre Flavio Cobolli affronterà il ceco Tomas Machac. Gara decisamente più complicata per Lorenzo Sonego, che sfiderà lo statunitense Sebastian Korda.
Intanto proseguono i Mondiali di taekwondo, con una quarta giornata priva di atleti italiani in pedana. Spazio anche a tre eventi WTA 250 in attesa delle Finals di Riad. Quest’oggi a dare spettacolo sarà anche il calcio, con Betis Siviglia- Atletico Madrid.
Sport in tv oggi: il programma completo
2.00 Taekwondo, Mondiali: quarta giornata – Diretta streaming fino ai quarti di finale su worldtaekwondo.org e sul canale Youtube di World Taekwondo, poi semifinali e finali su Olympic Channel
4.00 Tennis, WTA Jiujiang: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
7.00 Tennis, WTA Hong Kong: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
10.30 Tennis, WTA Chennai: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
11.00 Tennis, ATP Parigi: primo turno (1° match sul centrale Luciano Darderi-Arthur Cazaux, 1° match sul Court 1 Flavio Cobolli-Tomas Machac, 3° match dalle 13.00 sul Court 3 Lorenzo Sonego-Sebastian Korda) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 20.25) e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
21.00 Calcio, Liga: Betis Siviglia-Atletico Madrid – Diretta streaming su DAZN