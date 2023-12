F1, nasce “Stake F1 Team Kick Sauber”: Kick acquisisce per due anni i diritti sul nome del telaio

Sarà “Stake F1 Team Kick Sauber” il nome del team elvetico per le prossime due stagioni, dopo l’addio dell’Alfa Romeo e prima dell’arrivo ufficiale di Audi nel 2026. Il colosso dello streaming Kick.com si è infatti assicurato i diritti di denominazione dei telai Sauber per le stagioni 2024 e 2025. “Sauber ha sempre puntato sull’innovazione, rompendo gli schemi e sfidando le convenzioni. La partnership con Kick.com è l’ultima e più audace dimostrazione della filosofia che ci guida. Kick.com sta ridefinendo il modo di concepire lo streaming live e adotterà lo stesso approccio dirompente nel mondo della F1. Con Kick.com, il nostro obiettivo è ricercare modi nuovi e innovativi per avvicinarci ai nostri tifosi”, ha detto Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team.