FISE, si è concluso il progetto “Io sento con il Cavallo”: successo alla cerimonia di premiazione

Si è tenuta presso il circolo SSD Salaria Horse Club di Roma la cerimonia di premiazione del progetto “Io sento con il Cavallo”, sviluppato dalla FISE in collaborazione con il COES e l’ENS Lombardia. I partecipanti sono stati premiati dal Presidente del COES, Prof. Mario Giuseppe Carulli e dalla Responsabile Formazione e Progetti Speciali Fise, Barbara Ardu, coadiuvati da tutto lo staff tecnico e psicologico del Centro Ippico.

L’iniziativa, finanziata alla Fise da parte di Sport e Salute SpA per l’iniziativa “80milioni di idee per il futuro dello sport”, aveva come obiettivo l’integrazione delle persone sorde e ipoacusiche, offrendo loro un contatto diretto con il mondo del cavallo ma anche la possibilità di superare barriere sociali e sportive. Un altro scopo del progetto era inoltre quello di puntare “la sua attenzione sulla conoscenza del mondo equestre, sulla crescita di autostima e consapevolezza di sé. Inoltre, ha facilitato la formazione di tecnici FISE all’uso della LIS (Lingua Italiana dei Segni)”.