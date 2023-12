Super-G maschile Val Gardena 2023, risultati e classifica: trionfa Kriechmayr, Casse e Bosca in top 10

Vincent Kriechmayr si assicura il Super-G maschile di Val Gardena 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Parla austriaco il primo Super-G della stagione, vinto dal campione del mondo 2021, capace di avere la meglio sulla Saslong. Kriechmayr ferma il cronometro in 1:28.39, tempo caratterizzato da un’ottima partenza, con l’apice nel terzo settore (miglior crono in assoluto), e un finale in cui riesce ad amministrare il vantaggio. Preceduto il connazionale Daniel Hemetsberger, che già assaporava la seconda vittoria in carriera dopo quella ottenuta a Beaver Creek nel 2021 ma deve arrendersi per soli due centesimi.

A completare il podio Marco Odermatt, che vede sfumare la quinta vittoria consecutiva in Super-G e, nonostante una sciata da applausi, chiude terzo a 3 centesimi dalla vetta, a testimonianza di quanto sia combattuta la gara. L’elvetico non riesce inoltre a sfatare il tabù Val Gardena, dove non ha mai vinto. Molto vicini anche gli altri due atleti che chiudono la top 5: Sarrazin quarto a +0.12 e Schwarz quinto a +0.13. Chi delude è invece il norvegese Kilde, costantemente in difficoltà e persino fuori dai primi 35.

Per quanto riguarda gli azzurri, il migliore è Mattia Casse, protagonista di un’ottima prova chiusa all’ottavo posto, a soli 3 decimi dalla vetta. Gara da dimenticare invece per Dominik Paris, sceso con il pettorale numero 2, addirittura fuori dai primi 50 con un alto 1:30.31. Indietro anche Christof Innerhofer, mai in lotta per una posizione di vertice e anche lui solo 50° in 1:29.98, mentre uno strepitoso Guglielmo Bosca si rende protagonista di una gara strepitosa e si regala la top 10. Un ottimo 1:28.78 gli vale infatti il decimo posto. Ok Florian Schieder, 37° a +1.09; in top 50 anche Benjamin Jacques Alliod (49°). Questi i risultati degli altri: Pietro Zazzi 58°, Giovanni Franzoni 60°, Giovanni Borsotti 63°.

CLASSIFICA FINALE

V. Kriechmayr (AUT) 1:28.39 D. Hemetsberger (AUT) +0.02 M. Odermatt (SUI) +0.03 C. Sarrazin (FRA) +0.12 M. Schwarz (AUT) +0.13 J. Crawford (CAN) +0.15 C. Alexander (CAN) +0.28 M. Casse (ITA) +0.29 F. Von Allmen (SUI) +0.38 J. Goldberg (USA)/G. Bosca (ITA)/J. Read (CAN) +0.39

37. F. Schieder (ITA) +1.09

49. B. Alliod (ITA) +1.52

50. C. Innerhofer (ITA) +1.59

55. D. Paris (ITA) +1.92

58. P. Zazzi (ITA) +2.01

60. G. Franzoni (ITA) +2.15

63. G. Borsotti (ITA) +2.63