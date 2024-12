Le classifiche piloti e costruttori finali del Mondiale 2024 di F1, divenute definitive dopo la conclusione del GP di Abu Dhabi. Dopo il titolo piloti già assegnato da tempo a Max Verstappen, c’era il Mondiale costruttori in palio ed è la McLaren a resistere ai tentativi della Ferrari, rompendo un digiuno che durava da ventisei anni. A Yas Marina pericolo per i Papaya però, perché al primo giro Piastri va fuori e finisce fuori dai punti, così è soltanto Lando Norris, che vince, a dover tenere dietro le due Rosse che salgono sul podio per gestire il vantaggio e chiudere davanti a livello di team per appena Di seguito ecco le classifiche piloti e costruttori definitive.

CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI FINALI DEL MONDIALE 2024

CLASSIFICA PILOTI F1 2024

Max Verstappen (Red Bull) 437 Lando Norris (McLaren) 374 Charles Leclerc (Ferrari) 356 Oscar Piastri (McLaren) 292 Carlos Sainz (Ferrari) 290 George Russell (Mercedes) 245 Lewis Hamilton (Mercedes) 223 Sergio Perez (Red Bull) 152 Fernando Alonso (Aston Martin) 72 Pierre Gasly (Alpine) 42 Nico Hulkenberg (Haas) 41 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 30 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Esteban Ocon (Alpine) 23 Kevin Magnussen (Haas) 16 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 Alexander Albon (Williams) 12 Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7 Franco Colapinto (Williams) 5 Liam Lawson (Racing Bulls) 4 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 4 Jack Doohan (Alpine) 0 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2024