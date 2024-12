Lando Norris vince il Gran Premio di Abu Dhabi e McLaren vince il Mondiale Costruttori. Sulla pista di Yas Marina non mancano i colpi di scena e il primo arriva dopo appena una curva. Oscar Piastri e Max Verstappen entrano in contatto, con l’australiano che scivola in fondo alla classifica. Il numero 1 della Red Bull viene penalizzato di dieci secondi. Poco dopo, anche lo scudiero della McLaren riceve una penalità di dieci secondi, a causa di un tamponamento ai danni di Franco Colapinto. Da sottolineare la partenza lampo di Charles Leclerc, scattato ventesimo, si trova ottavo al termine della prima tornata. Sergio Perez abbandona in anticipo il Gran Premio, con la sua Red Bull che si ferma a bordo pista dopo un contatto con Valtteri Bottas, poi penalizzato.

Lando Norris rimane in testa alla gara, portandosi dietro Carlos Sainz. Il ferrarista tenta di avvicinarsi, ma la vettura inglese si dimostra ben più rapida. Il numero 4 completa una gara in solitaria, andando a conquistare il successo nell’ultima gara della stagione. McLaren festeggia così il titolo Costruttori, mentre Sainz e Leclerc completano il podio. Quarta piazza poi per Lewis Hamilton, che nel corso dell’ultimo giro supera George Russell.