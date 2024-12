La diretta testuale della gara del Gran Premio di Abu Dhabi. Il sipario è pronto a calare sulla stagione 2024 di F1, con team e piloti chiamati a scendere in pista un’ultima volta. Il titolo piloti è stato vinto da Max Verstappen ormai tre gare fa – a Las Vegas – ma in palio c’è ancora il Mondiale Costruttori. McLaren è in testa alla classifica, ma Ferrari è alle sue spalle per soli ventuno punti, che però sono complessi da recuperare in un solo weekend. A frenare la corsa della Rossa è anche la penalità di dieci posizioni inflitta a Charles Leclerc dopo la sostituzione del pacco batterie. La gara ad Abu Dhabi si presenta come un evento emozionante, con diversi piloti che lasceranno i propri team. Carlos Sainz saluterà Ferrari, Valtteri Bottas si ritirerà dalla F1, mentre Zhou, Hulkenberg e Magnussen correranno un’ultima volta rispettivamente con Stake e Haas. Il saluto più toccante sarà quello di Lewis Hamilton, che lascerà Mercedes dopo undici anni e sei titoli piloti conquistati insieme. L’appuntamento per il Gran Premio è alle 14:00 di domenica 8 dicembre. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la gara, aggiornandovi in tempo reale su quanto avviene in pista!

LANDO NORRIS VINCE IL GRAN PREMIO DI ABU DHABI! SECONDO SAINZ, TERZO LECLERC. MCLAREN VINCE IL MONDIALE COSTRUTTORI

GIRO 58 – Inizia l’ultimo giro!!

GIRO 57 – Hamilton mette Russell nel mirino

GIRO 56 – Jannik Sinner si prepara a sventolare la bandiera a scacchi

GIRO 54 – Quattro giri al termine, Hamilton è a tre secondi da Russell

GIRO 52 – Sainz passa sopra un detrito, ma la macchina sembra essere ok

GIRO 51 – Hamilton ora è a cinque secondi di distanza da Russell

GIRO 49 – Piastri ancora in lotta con Tsunoda, passa in undicesima piazza

GIRO 47 – “Charles, possiamo tornare nel ritmo”, dice Bozzi a Leclerc. La risposta: “Non so cosa intendi per ritmo, ma io sono già nel ritmo”

GIRO 46 – Tentativo di Piastri su Tsunoda, l’australiano perde la macchina ma riesce a tornare in pista

GIRO 45 – Hamilton è il più veloce in pista con gomme medie e si mette a caccia di Russell per la quarta posizione

GIRO 42 – Fatica Leclerc. Fermandosi ora, scivolerebbe dietro Gasly che è quinto

GIRO 41 – Sainz perde un secondo da Norris, ora è a 4.6 dalla McLaren

GIRO 38 – Venti giri al termine, si prospetta una gara a due soste. Tutti sono su gomme hard tranne Hamilton con le medie e Magnussen con la soft

GIRO 37 – Norris ora ha tre secondi di vantaggio su Sainz

GIRO 35 – Si ferma Hamilton, Leclerc ora è terzo alle spalle di Sainz

GIRO 33 – Si ferma Piastri, che aveva cambiato le gomme dopo il contatto con Verstappen

GIRO 32 – Grande errore di Bottas, che colpisce Magnussen

GIRO 30 – Si ferma Verstappen, che sconta la penalità. Rientra undicesimo

GIRO 29 – Solo Verstappen e Hamilton devono effettuare il pit stop

GIRO 28 – La macchina di Colapinto viene ritirata

GIRO 27 – Norris torna in pista in testa, Sainz è alle sue spalle per 1.5. Leclerc intanto è quinto dopo il pit stop di Russell

GIRO 26 – Sainz tenta l’undercut su Norris, la McLaren risponde subito. Il 55 esce terzo alle spalle di Russell

GIRO 25 – Leclerc supera Gasly e si mette a caccia di Hamilton

GIRO 24 – Leclerc si mette alle spalle di Gasly per la sesta posizione

GIRO 22 – Sainz in seconda posizione, Norris ha quattro secondi di vantaggio

GIRO 21 – Leclerc si ferma ai pit stop, rientra in ottava posizione

GIRO 20 – I meccanici della Ferrari escono dal box, ma non entra nessuno. Momento complesso per Leclerc, fermo in quarta piazza

GIRO 19 – Bandiera bianco e nera per Stroll a causa dei track limits

GIRO 17 – Gasly completa il primo giro con le hard. Lotta con Tsunoda e ottiene l’ottava posizione

GIRO 17 – Norris aggiorna il team sulla condizione delle gomme: “Vanno abbastanza bene al momento”

GIRO 15 – Verstappen avvisa il team di faticare in frenata, mentre Leclerc si avvicina a Russell

GIRO 15 – Russell mette Gasly nel mirino, il francese si ferma ai box per il pit stop

GIRO 13 – Leclerc supera Hulkenberg e ora è quinto

GIRO 12 – Zhou investigato per falsa partenza, intanto Leclerc mette nel mirino Hulkenberg per la quinta piazza

GIRO 10 – Piastri riceve dieci secondi di penalità dopo il contatto con Colapinto

GIRO 9 – Norris ha tre secondi di vantaggio su Sainz, Gasly in terza posizione

GIRO 8 – Investigato anche il contatto tra Piastri e Colapinto

GIRO 7 – Penalità di dieci secondi per Bottas. Intanto Leclerc passa Magnussen ed è settimo

GIRO 5 – Dieci secondi di penalità a Verstappen per il contatto

GIRO 4 – Piastri e Verstappen sotto investigazione per quanto successo

GIRO 3 – Si riprende! Piastri è diciottesimo, Norris primo. Per le Ferrari: Leclerc ottavo, Sainz secondo

GIRO 3 – E’ VSC, la vettura di Perez è ferma dopo un contatto con Bottas

GIRO 1 – Che partenza di Leclerc, è già ottavo

GIRO 1 – Contatto tra Verstappen e Piastri! L’australiano riparte dal fondo!

SI PARTE! BUON DIVERTIMENTO!

14:00 – Via al giro di formazione. Tutti con gomma media, solo Hamilton ha le hard

13:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it! La gara inizierà tra pochi minuti