Carlos Sainz ha salutato la Ferrari al termine della stagione di F1 2024, separandosi così dal compagno di squadra Charles Leclerc. Lo spagnolo e il monegasco hanno condiviso il box per quattro anni, con Sainz che è entrato a far parte della squadra di Maranello nel 2021. Ora, il numero 55 si prepara a scendere in pista con Williams, mentre Leclerc ha rinnovato con Ferrari fino al 2026. Prima di voltare pagina, Sainz ha pubblicato sui propri canali social una carrellata di foto insieme al pilota monegasco, coronate da un messaggio: “Sono stati quattro anni fantastici spesi a lottare insieme per la Ferrari, Charles. Grazie per tutti i bei momenti che abbiamo condiviso lungo il percorso. Ti auguro solo il meglio per il prossimo anno e oltre!“.

Le tensioni di fine stagione

I rapporti tra i due compagni di squadra non sono stati dei migliori nel corso delle ultime battute stagionali, con il disaccordo culminato con il Gran Premio di Las Vegas. A Sainz era stato comunicato di non superare Leclerc, ma lo spagnolo aveva comunque effettuato il sorpasso. Dopo la bandiera a scacchi, il numero 16 non si è trattenuto: “Sì, come vuoi. Come sempre. Sì, ho fatto il mio lavoro. Ma parlare in modo gentile, mi fotte sempre, cazzo. Sempre, cazzo. Non è essere gentili, è solo essere rispettosi”. Nel corso della gara, l’ingegnere di pista di Leclerc, Bryan Bozzi, aveva comunicato: “Abbiamo detto a Sainz di non superarti”. Leclerc, secco, aveva ribattuto: “Prova a dirglielo in spagnolo”. Nel post gara, Sainz era rimasto vago, dichiarando che avrebbe preferito risolvere la questione privatamente: “Mi sono messo d’accordo con Charles di non parlare e non dire nulla di ciò che è successo. Sono cose tra lui e me, io non apro mai la radio e non ne parlo ai media. Non mi piace e non la trovo una bella cosa da fare, non è necessario”.

La situazione si era risolta nel corso delle settimane successive. In occasione dell’ultima gara della stagione, il Gran Premio di Abu Dhabi, Charles Leclerc aveva dedicato un casco speciale al compagno di squadra. Il messaggio recitava: “Muchas Gracias Carlos“, con il design che riprendeva i colori della bandiera spagnola. Presente sul casco anche un peperoncino, divenuto il ‘simbolo’ di Sainz. Leclerc si prepara ora ad accogliere Lewis Hamilton a Maranello, mentre Sainz volerà in Inghilterra, dove troverà Alex Albon come suo compagno di squadra. Lo spagnolo e il monegasco si incontreranno nuovamente in pista nel corso dei test prestagionali, attesi tra il 26 e il 28 febbraio in Bahrain.