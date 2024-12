Guai per Simone Inzaghi in vista di Riyad: due super titolari non prenderanno parte alla supercoppa italiana.

L’Inter di Simone Inzaghi ha chiuso il 2024 nel migliore dei modi, sfruttando il mezzo passo falso dell’Atalanta e facendosi bastare i secondi 45 minuti per liquidare la pratica Cagliari con un netto tre a zero: i nerazzurri si trovano ora ad una sola lunghezza dalla diarchia Bergamo-Napoli ma virtualmente davanti considerando il recupero che dovranno giocare con la Fiorentina di Palladino.

L’anno solare dei nerazzurri è stato da incorniciare: gennaio 2024 ha portato in dote il primo trofeo, la Super Coppa Italia, la prima con il nuovo formato delle final four che verrà riproposto anche quest’anno nella medesima forma, battendo prima la Lazio e poi il Napoli grazie alla rete allo scadere di Lautaro Martinez.

Anche nel 2025 Inzaghi punta a fare incetta di trofei, non nascondendo anche una certa ambizione relativa alla Champions, ripartendo proprio dalla Super Coppa: il primo ostacolo sulla strada dei nerazzurri verso la finale dell’Epifania sarà l’Atalanta, diretta concorrente anche nella corsa allo scudetto. I nerazzurri dovranno gestire bene le loro energie in vista della seconda metà di stagione ma le pesanti assenze rischiano di minare le turnazioni a disposizione di Inzaghi.

Supercoppa, Inzaghi rinuncia al suo fedelissimo: out Acerbi

Quasi tutti a disposizione dunque per Simone Inzaghi, che recupera Darmian in extremis e che si candida per una maglia da titolare proprio contro l’Atalanta, ma dovrà rinunciare al suo uomo Francesco Acerbi, non partito per l’Arabia a causa di un’elongazione al bicipite femorale, ormai fermo ai box da più di un mese.

Non partirà per l’Arabia nemmeno Benjamin Pavard, anche lui come Acerbi out da più di un mese, per una distrazione al bicipite femorale: al suo posto dovrebbe agire Bisseck, in netta crescita e ormai titolare aggiunto della retroguardia nerazzurra.

In porta andrà quasi sicuramente Yann Sommer, indiscutibile nel suo ruolo di primo portiere, a guidare una difesa composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Per il resto, non dovrebbero esserci sorprese: a centrocampo spazio ai titolarissimi Barella e Chalhanoglu, con l’unico ballottaggio tra Zielinski e Mkhitaryan.

In attacco, salvo sorprese dell’ultimo minuto, ad andare in campo sarà ancora la coppia composta da Thuram, inarrestabile in questa stagione, e Lautaro Martinez, tornato al gol dopo 8 partite a secco e voglioso di migliorare il suo score stagionale: dietro, scalpita Taremi, ancora alla ricerca della prima rete su azione con la maglia dell’Inter.