Il pareggio contro la Fiorentina ha gettato ancora più ombre sull’operato di Thiago Motta e soprattutto sul suo futuro alla Juventus. L’ambiente comincia a vacillare e sono in molti a chiedere l’esonero del tecnico ex Bologna.

La Juventus non ha fatto in tempo a vincere a Monza che è tornata subito a pareggiare. Con ogni probabilità non esistono casi di squadre di alto rango che, nonostante non abbiano mai perso, si ritrovino in mezzo a una tempesta del genere. Se è vero che la Juventus non ha mai incontrato sconfitte nella stagione in corso, in Serie A, resta il fatto che 11 pareggi somigliano all’andamento di una neopromossa che cerca di salvarsi. Alle spalle dei bianconeri c’è il Bologna, con una partita in meno e, per fortuna di Thiago Motta, un Milan che sta messo molto peggio: prova ne sia l’esonero di Fonseca dopo Milan-Roma.

Di fatto la Juventus non sa vincere le partite che contano e inoltre si è configurato lo spettro di una sorta di maledizione per gli attaccanti che vestono la maglia bianconera. Da un lato c’è Kean che non ha trovato spazio alla Cortinassa e si sta ampiamente rifacendo a Firenze, viceversa Motta deve fare i conti con un Vlahovic che a Firenze fece faville e ora sembra solo l’ombra del vecchio Dusan. La tifoseria pare non essere più disposta ad aspettare ulteriormente, mentre la dirigenza naviga in un mutismo preoccupante.

Juventus, sui social spopola il “Motta Out”

Ormai è ufficiale. L’hashtag Motta Out è entrato in tendenza su X e la cosa problematica sta nel fatto che se ne sono accorti anche all’estero. Sono veramente tanti i commenti contro l’ex tecnico del Bologna, alcuni di essi non possono essere neanche riportati per le parole poco ortodosse utilizzate per esprimere la rabbia del momento. Cacciate Motta e dimettetevi tutti – è l’incipit di un commento che poi scade nel volgare, o ancora – formazione sbagliata, cambi tardivi e tanta confusione. L’aspetto forse più rilevante risiede nell’unico e solo nome che tutti hanno fatto per risollevare le sorti del club: Allegri e le sue vittorie di horto muso.

Alcuni commenti l’hanno buttata sull’ironia, rimarcando un fattore comune tra i due allenatori, ovvero il numero 11; su X si legge: Allegri 11 trofei, Motta 11 pareggi #Mottaout! La tifoseria bianconera è sul piede di guerra e pare intenzionata a non salvare nessuno, poiché anche la dirigenza e il direttore sportivo Giuntoli sono finiti ampiamente sotto accusa: un appello ai veri tifosi Juventini, disertate lo Stadium, e contestate Motta e Giuntoli.