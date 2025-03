Oscar Piastri prolunga il suo contratto con la McLaren. Il pilota australiano, a Woking dal 2023, ha firmato un rinnovo pluriennale oltre il 2026. “È una bella sensazione sapere di far parte della visione a lungo termine della McLaren. Il team ha creduto in me quando abbiamo firmato e il viaggio che abbiamo fatto nelle ultime due stagioni per aiutare la McLaren a tornare ai vertici dello sport è stato incredibile”, ha detto il classe 2001 di Melbourne, che questo weekend nella gara di casa proverà subito a mettere il suo timbro sulla stagione 2025. Crescita esponenziale nel 2024 per Piastri, che ha chiuso il Mondiale al quarto posto con 292 punti. Due i GP vinti (Ungheria e Azerbaijan) con anche i podi prestigiosi a Monaco e Spa, oltre a quelli a Spielberg (Austria), Monza, Singapore e in Qatar, dove ha anche conquistato la Sprint Race. L’australiano è stato l’unico pilota a completare ogni giro di gara della stagione 2024.

Le parole di Brown e Stella

“È fantastico annunciare il rinnovo di Oscar con la McLaren. Non solo è un pilota incredibilmente talentuoso, ma la sua etica del lavoro e il suo adattamento culturale all’interno del team hanno reso naturale estendere il suo periodo con noi. Abbiamo la migliore formazione di piloti in griglia e nelle ultime due stagioni abbiamo visto quanto Oscar sia una risorsa per il team, sia in pista che fuori. È stato assolutamente fondamentale per il campionato costruttori 2024 la scorsa stagione, quindi siamo tutti emozionati di vedere cosa potremo fare negli anni a venire mentre continuiamo a lottare insieme per i campionati mondiali”, ha dichiarato il Ceo Zak Brown.

“Estendere ulteriormente l’accordo con Oscar è simbolo della nostra convinzione e fiducia in lui come pilota, nonché un riflesso della nostra ambizione condivisa di continuare insieme a lottare per i campionati. È stato un piacere lavorare con Oscar nelle ultime due stagioni e ha continuato a dimostrare quanto sia talentuoso, oltre alla grande determinazione ed etica del lavoro. Insieme a Lando, abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Non vedo l’ora di continuare a vedere Oscar crescere e svilupparsi. So che molti successi lo attendono”, aggiunge il Team Principal Andrea Stella.

Cosa aspettarsi da McLaren nel 2025

La McLaren è uno dei pochi team ad aver confermato la coppia dell’anno precedente (solo Aston Martin con Alonso-Stroll). Lando Norris e Oscar Piastri cercheranno di portare a Woking il secondo titolo costruttori consecutivo. Un anno memorabile il 2024 per McLaren, che dimostrato una straordinaria solidità nell’arco delle 24 gare, ma ha terminato la stagione con più di qualche rammarico nella classifica piloti. La mancata distinzione tra prima e seconda guida per buona parte dell’anno ha contribuito, in parte, al trionfo di Max Verstappen, che ha chiuso i conti a Las Vegas con due gare d’anticipo. Viste le grandi difficoltà di Red Bull nella scorsa stagione, Norris si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di conquistare il primo titolo mondiale in carriera. Più indietro Piastri, che è ancora un po’ acerbo ma potrebbe rivelarsi decisivo come spalla del britannico. Sebbene nel Mondiale piloti non ci sia un vero e proprio favorito, nei costruttori la McLaren parte avanti sia a Red Bull che a Ferrari. Red Bull non può dipendere solo da Verstappen, come dimostrato nel 2024, e molto passerà anche dal rendimento del neo arrivato Liam Lawson. Ferrari ha tenuto il passo di McLaren nella seconda metà di stagione, ma potrebbe servire un periodo di adattamento per la nuova super coppia Leclerc-Hamilton. Mercedes ha puntato sul futuro ingaggiando Kimi Antonelli al fianco di George Russell. Nei costruttori Ferrari, più di Red Bull, è la candidata a lottare con McLaren. Per il Mondiale piloti sarà battaglia sin dal primo metro.