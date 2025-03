Seconda giornata di ottavi di finale a Indian Wells. Si gioca solo sui due campi principali. Apre il programma sul centrale la testa di serie numero 3 Coco Gauff, che avrà un osso duro come Belinda Bencic per accedere ai quarti di finale. Si parte alle 19.00 ora italiana (11 locali). Sul campo 2 derby americano tra Ben Shelton e Brandon Nakashima. Parte avanti il numero 11 del mondo, che con la sua curva mancina potrebbe mettere in grande difficoltà connazionale, reduce da una prova praticamente perfetta agli ottavi con Matteo Arnaldi. Jasmine Paolini unica italiana rimasta in tabellone. L’azzurra se la vedrà con la testa di serie numero 24 Liudmila Samsonova, che ha sorpreso agli ottavi Daria Kasatkina. La numero 1 d’Italia scenderà in campo al termine del match di Aryna Sabalenka (ore 23.00), protagonista della sessione serale contro la numero 83 del mondo Sonay Kartal, reduce dalle vittorie sorprendenti con Haddad Maia e Kudermetova. Partita del giorno la sfida tra Jack Draper e Taylor Fritz. Il britannico è in grande ascesa ed è in grande crescita di condizione dopo la pausa di un mese presa al termine degli Australian Open. Finale a Doha (persa contro Rublev) e due successi convincenti con Fonseca (2T) e Brooksby (3T) in California. Dall’altra parte della rete c’è il vincitore dell’edizione 2022 del torneo che non ha convinto né contro Gigante né contro Tabilo. Partirà leggermente avanti Draper. L’inglese giocherà gran parte della sua partita cercando gli angoli con il suo dritto mancino, che potrebbe causare non pochi problemi a Fritz, già in difficoltà contro il mancino di Gigante. In campo anche Carlos Alcaraz e Alex de Minaur. Due incontri sulla carta a senso unico sia per lo spagnolo che per l’australiano. Il numero 2 del tabellone proseguirà la difesa del titolo del 2024 con Grigor Dimitrov. Il bulgaro sembra essere in ripresa dopo i problemi fisici accusati a inizio 2025, ma la differenza con il quattro volte campione Slam c’è ed è evidente. Il numero 9 del tabellone se la vedrà con Francisco Cerundolo, arrivato agli ottavi di finale grazie a un buon sorteggio. Prima l’esordio con McDonald e poi il terzo turno con uno scarico Van de Zandschulp per entrare nei migliori 16 a Indian Wells.

Il programma completo

STADIUM 1

ore 19.00 (3) Gauff vs (WC) Bencic

a seguire (19) Vekic vs (5) Keys

a seguire (13) Draper vs (3) Fritz

non prima delle 02.00 (14) Dimitrov vs (2) Alcaraz

STADIUM 2

ore 19.00 (32) Nakashima vs (11) Shelton

a seguire (25) Cerundolo vs (9) de Minaur

non prima delle 23.00 (1) Sabalenka vs Kartal

a seguire (24) Samsonova vs (6) Paolini