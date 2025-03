La stagione di Short Track volge al termine. Chiusa la Coppa del Mondo, si vola a Pechino (Cina) per i Mondiali. Si partirà venerdì con le qualificazioni. Sabato e domenica le semifinali e le finali. Dopo gli ottimi risultati raccolti nel World Tour, il contingente italiano, guidato dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dal capo allenatore Maggie Qi e dagli allenatori ⁠Derrick Campbell e Nicola Rodigari, si avvicina alla rassegna iridata con ambizioni importanti e grandi motivazioni. “La squadra arriva pronta a questi Mondiali che chiudono la nostra stagione preolimpica. Dopo l’ultima tappa di World Tour a Milano siamo riusciti a gestire la preparazione come programmato e proseguiremo così fino a venerdì. Vogliamo confermare i tre posti per distanza a livello femminile e recuperare quelli al maschile che ora ci mancano in vista della prossima stagione. L’obiettivo poi a livello di medaglie è performare con le staffette, che hanno tutte e tre la possibilità di salire sul podio, e portare più atleti possibile nelle finali delle distanze individuali, in linea con quanto fatto sin qui in stagione”, le parole di Gouadec.

I convocati

Dieci gli atleti azzurri convocati. Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) al maschile. Tre le pattinatrici tricolori impegnate su ciascuna distanza individuale al femminile mentre al maschile saranno tre sui 1.000 metri e due su 500 e 1.500.

Italia in grande spolvero nell’ultima tappa di World Cup

La stagione 2024-2025 si è così conclusa con un bottino finale di ben 18 podi: per trovare una stagione più prolifica in termini di piazzamenti nelle prime tre posizioni è necessario tornare al lontano 1998-1999, quando però il format prevedeva più gare. Tra i risultati di questa stagione spiccano le vittorie ottenute nella staffetta femminile di Montreal e in quella maschile di Assago. Proprio l’ultima gara a Milano ha visto il trionfo della squadra maschile. Il quartetto formato da Pietro Sighel, Antonioli, Nadalini e Spechenhauser ha conquistato un meraviglioso successo chiudendo davanti al Canada grazie ad una rincorsa dalla quinta fino alla prima posizione concretizzata proprio all’ultima curva con il sorpasso decisivo di Pietro Sighel. L’altra grande protagonista di giornata in casa azzurra è stata Arianna Fontana. La sua prima top 3 di questa domenica è arrivata sui 1.500 metri. Lo stato di grazia di Fontana è poi proseguito nei 500 metri, dove ha centrato la seconda piazza dietro soltanto all’americana Santos-Griswold in una distanza in cui le altre due atlete tricolori, Betti e Sighel, sono uscite ai quarti di finale. Fontana è tornata sul podio in una gara individuale del circuito internazionale dopo oltre tre anni dall’ultima volta