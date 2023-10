Barcellona, Lewandowski preoccupa: il polacco rischia di saltare il Clasico

L’infortunio di Robert Lewandowski farà stare i tifosi blaugrana e Xavi con i capelli all’aria fino a poche ore prima del Classico. Lo stop rimediato nel match di Champions League contro il Porto, rischia di far saltare al bomber polacco il match contro il Real Madrid in programma il prossimo 28 ottobre.

L’attaccante polacco del Barcellona si è sottoposto questo giovedì ad una serie di test, alla Ciutat Esportiva del club catalano, per valutare l’entità del colpo subito contro il Porto, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Come riportato dal Barcellona, l’attaccante ha una grave distorsione alla caviglia sinistra e non sarà recuperato per la prossima partita di campionato.