Si alza il sipario sulla nuova stagione di F1, che questa sera ha dato il via alla campagna 2025 in grande stile. Un vero e proprio show, infatti, quello che è andato in scena all’arena O2 di Londra. Due ore di spettacolo in cui i dieci team hanno potuto presentare le proprie livree e i propri piloti. Una vera serata di gala, con tanto di red carpet e arrivo in grande stile per tutti i protagonisti. L’occasione, infatti, era di quelle davvero speciali: per la prima volta, infatti, è stato organizzato questo evento unico di presentazione di tutte le squadre, in quella che sarà la stagione numero 75 della Formula 1. Non per niente, infatti, il titolo di questa serata è stato F1-75.

Motori ma non solo, perché in questo show a 360 gradi ha trovato posto anche la musica, con diversi artisti che si sono esibiti. Ecco, quindi, tutti gli spunti più interessanti di questa serata, team per team, per una stagione di F1 che sarà caratterizzata anche dalla presenza di numerosi “rookie”.

F1, ecco la Ferrari di Hamilton: “Fiero di far parte del team”

E allora partiamo proprio dalla Rossa, che presenta una livrea con diversi elementi bianchi, soprattutto sulle due ali e sulla power unit, per rendere visibile lo sponsor. Dal palco dell’arena O2, il team principal Frederic Vasseur ha detto: “Una parola chiave? Dico successo, anche se tutti abbiamo lo stesso obiettivo. Allora dico di goderci questa stagione, che sarà fantastica”. Ai microfoni di Sky Sport aveva dichiarato: “I test in Bahrain saranno fondamentali, non vedo l’ora che si torni in pista. L’evento è positivo per la F1. È stato bello fare una pausa, ma è stato anche difficile aspettare due mesi per tornare in pista”.

L’uomo più atteso della serata, e non poteva essere altrimenti, è Lewis Hamilton: “È una serata grandiosa. La parola che ho in mente è ‘rinvigorente’, perché mi sento pieno di vita, è tutto nuovo. Sono fiero di essere parte di questo team. Già domani guiderò la nuova macchina, non vedo l’ora. Ogni volta che salgo su una Ferrari la sensazione è speciale e lo è anche lavorare con la squadra”.

Al suo fianco, ecco Charles Leclerc: “Una parola è ‘realizzazione’, perché il mio sogno d’infanzia è di diventare campione del mondo. Ma quella più adatta è onore, perché è un onore far parte di questo team, sono cresciuto con il sogno rosso e spero di scrivere la storia al fianco di Lewis”. “Durante la pausa invernale ho spinto davvero tanto, sono molto carico – aveva dichiarato il monegasco a Sky Sport –. L’arrivo di Hamilton ha portato entusiasmo a tutta la squadra. Abbiamo fatto un grande lavoro dalla pausa estiva in poi, quindi l’obiettivo è continuare a migliorare. Sono contento dei progressi fatti, ma non conoscendo quelli degli altri resto molto cauto”.

A parlare di Ferrari era stato anche il Ceo della F1, Stefano Domenicali: “Ci sono tante aspettative in Ferrari, Hamilton darà ulteriore carica a Leclerc e saranno sicuramente competitivi. Poi abbiamo Kimi Antonelli che a 18 anni farà bene con la Mercedes”.

MCLAREN

Grande protagonista di serata, chiaramente, il team che lo scorso anno ha vinto il titolo costruttori, ovvero la McLaren: “Vogliamo puntare alla doppietta piloti-costruttori, poi decideranno Lando e Oscar chi sarà il primo e chi il secondo – la sfida lanciata dal Ceo Zak Brown –. Sarà molto tirata, già lo scorso anno ogni weekend sembrava che qualcuno potesse sparigliare le carte. Hamilton in Ferrari? Sarà un contendente al titolo”.

Sul palco anche il team principal Andrea Stella: “La vettura è innovativa dal punto di vista tecnico, come livrea abbiamo scelto la continuità per onorare quella che ha vinto il titolo lo scorso anno”. E poi, spazio proprio ai protagonisti in pista, Lando Norris e Oscar Piastri: “Dopo lo scorso anno non abbiamo più scuse – ha ammesso il britannico –. Abbiamo dimostrato di avere tutto quello che serve per vincere, siamo pronti. Il team ha fatto un lavoro fantastico per ripartire da dove avevamo lasciato. Lo scorso anno non ho fatto abbastanza per vincerlo, devo accettarlo e cercare di fare meglio in questa”. L’australiano, invece, ha aggiunto: “Entrambi vogliamo vincere, ma lo stiamo facendo in un modo che aiuti il team nel complesso. Partiamo con l’ambizione di vincere, ma abbiamo dimostrato di avere grande rispetto. Vogliamo fare un passo avanti ulteriore lottando fin dall’inizio”.

RED BULL

Spazio, quindi, alla Red Bull: “È fantastico essere qui. Lawson porta una dinamica entusiasmante nel team, non vediamo l’ora di affrontare altri piloti fantastici per un super campionato”, ha esordito il team principal Christian Horner. In casa Red Bull, tanta curiosità di vedere all’opera Liam Lawson: “È una grande opportunità per me. Sono pronto, non è proprio nuovo per me, conosco tutti, ma sapere che gareggerò è davvero emozionante”.

Un tema è stato anche quello della presenza di Hamilton in Ferrari: “Se Lewis parte bene e riesce a ottenere la fiducia del team, troverà sicurezza e potrebbe davvero essere un contendente per il titolo”, ha spiegato Horner. Max Verstappen, invece, ha sottolineato che la nuova esperienza “gli fornirà uno scenario diverso, una nuova motivazione. Dopo tanti anni nella stessa squadra, tra vittorie e stagioni difficili, ora è quasi se fosse rinato. La Ferrari ha due grandi piloti, sarà emozionante per lo sport”.

MERCEDES

Tra i team più attesi ecco la Mercedes, che vede la presenza del 18enne Andrea Kimi Antonelli: “È un privilegio essere qui, è una grande opportunità. Sto lavorando molto su me stesso preparandomi nel modo migliore possibile”. Ai microfoni di Sky Sport, il giovane pilota italiano ha parlato anche di Hamilton: “Ho scambiato due parole con Lewis, il suo italiano sta miglioranto. È bello vederlo e sono felice di opter correre anche contro di lui”. Il punto di riferimento del team sarà George Russell: “Sarà molto interessante, mi aspetto una stagione entusiasmante. Vedendo come ha dominato la McLaren, credo che saranno ancora i favoriti. Chi svilupperà di più lungo la stagione vincerà, ma potrebbe pagarne il prezzo nel 2026. Lo abbiamo già visto nel 2021”. A fare gli onori di casa, il team principal Toto Wolff: “Questo è un evento eccenzionale, una vera pietra miliare. La Mercedes ha una storia lunga, il marchio è nato con una macchina da corsa. E noi abbiamo l’onore incredibile di portare avanti questa storia”.

Tutti gli altri team di F1

ASTON MARTIN

Dopo le top-4, c’è grande attesa per l’Aston Martin, che ha riempito l’O2 arena con un’entrata in stile James Bond. Grande boato e tanti applausi per una leggenda della F1, Fernando Alonso: “La stagione inizierà con circuiti di diverso tipo, quindi avremo un’idea migliore dopo tre o quattro gare. L’obiettivo è migliorare rispetto all’ultimo anno. Sarà una lotta serrata, i piccoli dettagli faranno la differenza. Il team sta lavorando molto, insieme alla nuova fabbrica e al tunnel del vento ci dà molto ottimismo”. E poi, una battuta come nel suo stile: “Ora che avete visto la livrea più bella di tutte, godetevi il resto dello spettacolo”. Al suo fianco, il Ceo e team principal Andy Cowell e il compagno di squadra Lance Stroll, che hanno ribadito lo stesso concetto: “La livrea è fantastica, non vediamo l’ora di andare in pista”.

SAUBER

Ad aprire le danze, però, era stata la Kick Sauber, che ha presentato una livrea in cui prevale il nero, con il verde a farla da padrona nella zona dell’abitacolo e dell’halo e di tutto il musetto anteriore. Una stagione importante, visto che sarà quello di transito verso il 2026 in cui subentrerà Audi. “Sento una grande gioia, non vediamo l’ora che inizi la prossima stagione. Speriamo di concludere più in alto rispetto alla scorsa. Sarà un anno molto importante per noi”, le parole del direttore tecnico Mattia Binotto. Al suo fianco i piloti, a partire dal debuttante Gabriel Bortoleto, che fa il suo debutto nel Circus dopo aver vinto al primo anno sia in F3 che in F2: “È fantastico vedere tutto questo pubblico e questa energia”, il commento del brasiliano, che farà coppia con il veterano Nico Hulkenberg: “Sono entusiasta, abbiamo tante aspettative e speriamo che si realizzino”, le sue parole.

WILLIAMS

Come seconda, dopo essere arrivata penultima nella scorsa stagione di F1, è stato il turno della Williams, che presenta una livrea sostanzialmente invariata rispetto al 2024. “È l’inizio di una nuova era, questo è un evento straordinario”, le parole del team principal James Vowles. “A livello estetico è fantastica, non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”, ha aggiunto Alexander Albon. Grande attesa soprattutto per Carlos Sainz: “Cambiare squadra ogni due anni non so se bello o brutto, ma mi fa capire come lavorano le varie squadre. È un grande cambiamento, è una sfida per la quale sono molto entusiasta. È bellissimo iniziare con questo evento, ma non vedo l’ora di scendere in pista”.

In precedenza, ai microfoni di Sky Sport lo spagnolo aveva parlato anche di Ferrari: “Hamilton e Leclerc sono una coppia molto veloce, che porterà buone cose alla Ferrari. Sicuramente è pronta per vincere il mondiale. La Williams? Questa sarà una stagione preparatoria, il grande obiettivo è il 2026”.

RACING BULLS

Tra le livree che più hanno colpito c’è sicuramente quella della Visa Cash App Racing Bulls, completamente rinnovata: tanto bianco nella parte superiore, mentre quella inferiore è nera. Poi, tocco di blu nel posteriore con punte di giallo sull’anteriore, i colori della Red Bull, il cui logo svetta sulla testa del pilota. “È una delle livree più belle che abbia mai visto. Spero di non finire sulla ghiaia per non sporcarla”, ha scherzato Yuki Tsunoda, che al suo fianco aveva il rookie Isack Hadjar. Presente anche il team principal Laurent Mekies: “Il nostro mantra è lavorare senza fronzoli cercando di portare il progetto al massimo dello sviluppo”, mentre il Ceo Peter Bayer ha rivelato: “Vogliamo creare una piattaforma in cui tutti potranno entrare in contatto con noi. Avremo eventi che si svolgeranno lungo tutta la stagione, vi invitiamo a far parte della nostra famiglia”.

HAAS E ALPINE

Spazio poi alla Haas, che si presenta con ambizioni importanti: “Nella nostra storia abbiamo avuto alti e bassi, ci siamo goduti questo percorso insieme, abbiamo dimostrato di poter competere e migliorare le prestazioni nel corso dell’anno. Ci aspettiamo un’ulteriore e di raggiungere grandi obiettivi”, le parole del team principal Ayao Komatsu. Al suo fianco, la nuova coppia di pilota composta da Esteban Ocon e Oliver Bearman. “È stato fantastico guidare la macchina domenica, è bellissima e spero che faccia la sua figura anche in pista”, le parole del francese. Il giovane pilota inglese, invece, ha aggiunto: “Gli unici dubbi sono su come performerà la macchina, sono fiducioso di quello che potrò fare, mi sento a mio agio. Ho già fatto molti chilometri tra test e weekend di gara. Ora non vedo l’ora di farlo per 24 fine settimana. In particolare attendo Silverstone, davanti al pubblico di casa, non vedo l’ora. Mi considero ancora un rookie”.

Subito dopo, ecco l’Alpine, che riparte dal sesto posto della scorsa stagione di F1: “L’obiettivo è salire ancora più in alto”, taglia corto il team principal Oliver Oakes. Si riparte dalla conferma di Pierre Gasly: “Ti immagini degli scenari e ottieni le risposte dei primi test. È importante essere aperti di mente, voglio che il team sia il migliore del ‘midfield’. Sarà una stagione con tanta pressione”, ha spiegato il francese. Al suo fianco, invece, ecco Jack Doohan, alla prima stagione da pilota titolare: “È grandioso essere al fianco di Pierre, sono molto felice”.